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BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sonuçları 2018 sorgulama ekranı

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

BİLSEM sonuçları merakla bekleniyor. 9 Nisan - 29 Haziran tarihleri arasında yapılan bireysel değerlendirmelerin sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin duyurulması için gözler MEB'te. BİLSEM sonuçları 2018 açıklandı mı diye adaylar MEB'in internet sayfasını sürekli kontrol ediyor. Peki BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? BİLSEM sonuçları açıklandı mı? İşte MEB BİLSEM sonuçları 2018 sorgulama ekranı...

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sonuçları 2018 sorgulama ekranı

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB tarafından 9 Nisan - 29 Haziran tarihleri arasında yapılan bireysel değerlendirmelerin sonuçları bugün açıklanması bekleniyor. Bu sonuçlara göre adayların, Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı belli olacak. Bu yüzden MEB'in internet sayfası sürekli kontrol ediliyor. Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği bir sınav. Peki BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? BİLSEM sonuçları açıklandı mı? İşte MEB BİLSEM sonuçları 2018 sorgulama ekranı...

BİLSEM SONUÇLARI 2018 MEB SORGULAMA EKRANI

BİLSEM değerlendirme sonuçları, MEB tarafından verilen takvime göre bugün açıklanması gerekiyor. BİLSEM sonuçları için aşağıdaki verdiğimiz bağlantı üzerinden takibini yapabilirsiniz. Sonuçlar, MEB tarafından yapıldıktan sonra sayfamızda sizler ile paylaşacağız.

MEB BİLSEM sonuçları 2018 sorgula

BİREYSEL DEĞERLENDİRME İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren 16 -20 Temmuz 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il sınav tanılama komisyonlarına yapılacaktır. Faks ya da e-posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Yapılan itirazların cevaplanmasında gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Belirtilen süre dışında yapılan, öğrencinin TC kimlik numarasının belirtilmediği, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. İtirazların değerlendirilmesi 23-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

bilsem-takvim

BİLİM SANAT MERKEZLERİ

İlk, orta ve lise çağındaki genel zihinsel yetenek, resim ya da müzik alanlarında yetenekli olan özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde; bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını, geliştirmelerini ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim veren özel eğitim kurumlarıdır.

Öğrenci kabulü: 1. 2. ve 3. sınıflar
Bu düzeyde kuruma kabul edilen öğrenciler liseden mezun olana dek yetenek alanları doğrultusunda farklılaştırılmış eğitim almaya hak kazanırlar.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Uyum programı
Destek eğitimi
Bireysel yetenekleri fark ettirme programı
Özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi / yönetimi çalışmaları

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