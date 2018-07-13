BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sonuçları 2018 sorgulama ekranı

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB tarafından 9 Nisan - 29 Haziran tarihleri arasında yapılan bireysel değerlendirmelerin sonuçları bugün açıklanması bekleniyor. Bu sonuçlara göre adayların, Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı belli olacak. Bu yüzden MEB'in internet sayfası sürekli kontrol ediliyor. Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği bir sınav. Peki BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? BİLSEM sonuçları açıklandı mı? İşte MEB BİLSEM sonuçları 2018 sorgulama ekranı...
BİLSEM değerlendirme sonuçları, MEB tarafından verilen takvime göre bugün açıklanması gerekiyor. BİLSEM sonuçları için aşağıdaki verdiğimiz bağlantı üzerinden takibini yapabilirsiniz. Sonuçlar, MEB tarafından yapıldıktan sonra sayfamızda sizler ile paylaşacağız.
MEB BİLSEM sonuçları 2018 sorgula
BİREYSEL DEĞERLENDİRME İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?
Bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren 16 -20 Temmuz 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il sınav tanılama komisyonlarına yapılacaktır. Faks ya da e-posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Yapılan itirazların cevaplanmasında gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Belirtilen süre dışında yapılan, öğrencinin TC kimlik numarasının belirtilmediği, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. İtirazların değerlendirilmesi 23-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
İlk, orta ve lise çağındaki genel zihinsel yetenek, resim ya da müzik alanlarında yetenekli olan özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde; bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını, geliştirmelerini ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim veren özel eğitim kurumlarıdır.
Öğrenci kabulü: 1. 2. ve 3. sınıflar
Bu düzeyde kuruma kabul edilen öğrenciler liseden mezun olana dek yetenek alanları doğrultusunda farklılaştırılmış eğitim almaya hak kazanırlar.
EĞİTİM PROGRAMLARI
Uyum programı
Destek eğitimi
Bireysel yetenekleri fark ettirme programı
Özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi / yönetimi çalışmaları
Bursa'da rehine krizi! Polise ateş açtı
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti
Yazar İzzet Yaşar hayatını kaybetti
Burhan Kuzu: Başkanlık modelinin kurucu babası benim
Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Yüzünün yarısı 20 yıl daha hızlı yaşlandı!
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Sonrasında yaşananlar sosyal medyayı salladı
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum