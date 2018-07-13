HABER

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İOKBS-2018 sonuçlarını MEB ne zaman açıklayacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

Bursluluk sınavı sonuçları merakla bekleniyor. 3 Haziran Pazar günü MEB tarafından gerçekleştirilen Devlet Yatılı Bursluluk Sınavı sonrasında gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Eski adıyla PYBS olarak bilinen bursluluk sınavı, artık İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) olarak düzenleniyor. Peki bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB tarafından açıklanan bursluluk sınavı sonuçları açıklanma tarihi ve detaylar...

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İOKBS-2018 sonuçlarını MEB ne zaman açıklayacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak oldukça merak ediliyor. 3 Haziran 2018 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olarak adlandırılan bursluluk sınavı için adayların gözü kulağı MEB'ten gelecek haberde. Sınav sonrasında cevap anahtarı yayınlanmıştı. Adaylar, cevap anahtarı ve sorulara bakarak sınav sonuçlarını aşağı yukarı hesapladılar. Fakat MEB tarafından açıklanacak bursluluk sınavı kesin sonuçları için beklemeye başladılar. Peki bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB tarafından açıklanan bursluluk sınavı sonuçları açıklanma tarihi ve detaylar...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

3 Haziran'da MEB tarafından yapılan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, 18 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. Bursluluk sınavı sonuçlarını aşağıdaki verdiğimiz internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BURSLULUK KONTENJAN DAĞILIMI NASIL YAPILIYOR?

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere ayrılır.

(2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının
başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2016 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

  1. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  2. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  3. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  4. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

9-10 ve 11. Sınıflar A kitapçığı için tıklayınız.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları Tablosu

Column 1 Column 2 Column 3
TEST No Test Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı 3
2 Matematik 3
3 Fen Bilimleri 3
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3
TOPLAM 12


PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Maltepe Üniversitesi 'ISO9001 Belgesi'ni aldıMaltepe Üniversitesi 'ISO9001 Belgesi'ni aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursluluk Sınavı Sonuçları ne zaman belli olacak meb iokbs

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

İlginizi Çekebilir

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te

E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman?

AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

DGS giriş belgesi yayınlandı! Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri belli oldu! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

DGS giriş belgesi yayınlandı! Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri belli oldu! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı! AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı! AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

2018 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat / sözlü sınav sonuçları belli oldu! Atama tercihleri ne zaman alınacak?

2018 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat / sözlü sınav sonuçları belli oldu! Atama tercihleri ne zaman alınacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı! MEB 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı! MEB 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.