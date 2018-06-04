Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? MEB kesin tarih verdi!

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, 3 Haziran Pazar günü yapıldı. İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt

dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te gerçekleştirildi. Sınav sonrasında öğrenciler, İOKBS sonuçlarının açıklanma tarihini merak etmeye başladılar. İOKBS sonrasında MEB, resmi bir açıklama yaparak Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonuçları açıklanacağı tarihini ilan etti. Peki İOKBS ne zaman belli olacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ