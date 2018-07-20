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DGS saat kaçta başlayacak? DGS en son giriş kaçta? (2018 Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi)

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.07.2018 21:22 | Son Güncelleme

DGS saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi geçen hafta ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM, aynı zamanda sınava girecek öğrencileri, sınav saati konusunda uyardı. 15 dakika kuralının geçerli olduğu DGS, önlisans mezunlarının lisans programlarına yerleştirilmesi için yapılıyor. Peki DGS saat kaçta başlıyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS saat kaçta başlayacak? DGS en son giriş kaçta? (2018 Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi)

Dikey Geçiş Sınavı yarın ÖSYM tarafından yapılacak. DGS, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için yapılıyor. 21 Temmuz Cumartesi günü yapılacak DGS için ÖSYM tarafından adaylar saat uyarısı yapıldı. Çünkü DGS'de 15 dakika kuralı geçerli olacak. Peki DGS saat kaçta başlayacak? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2018 DGS SAAT KAÇTA?

2018 ÖSYM takvimine göre DGS ilk olarak 8 Temmuz'da yapılmaya karar verilmişti. Başvuruların 16-24 Mayıs 2018 tarihlerinde yapıldığı 2018 DGS, 21 Temmuz'a ertelendi. Dikey Geçiş Sınavı, 21 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.15'de yapılacak. DGS'de adaylar Sözel 60, Sayısal 60 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Adaylar, bu soruları 150 dakika yani 2,5 saat içinde cevaplamak zorunda.

15 DAKİKA KURALINA DİKKAT!

Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girişte 15 dakika kuralı iptal edilmişti. Fakat 2018 DGS kılavuzunda belirtildiği gibi; Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2018 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2018-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine aşağıda linkini verdiğimiz adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ OLAN BELGELER

a) 2018-DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulunması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında,

  • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar ile
  • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınavda kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

2018 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuç takvimine göre 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018'de ilan edilecek.

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