DGS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018 DGS sonuçları ne zaman belli olacak?

DGS sınavı sonrasında soru ve cevaplar merak ediliyor. ÖSYM tarafından bugün yapılan 2018 Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler, aldıkları puanları hesaplamak için yaptıkları doğru-yanlış oranını bilmek istiyorlar. Bu yüzden DGS soru cevap anahtarı yayınlanmasını bekliyorlar. Peki DGS soru cevapları yayınlandı mı? DGS sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? DGS puanı nasıl hesaplanıyor?

DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

DGS sınavı sonrasında öğrenciler, doğru cevap sayılarını öğrenmek için soru cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyorlar. DGS soru cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM, aşağıdaki linkten yarın akşam veya Pazartesi gününden itibaren yayınlayabilir. Soru ve cevaplar yayınlandığı vakit sizlerle en kısa zamanda paylaşacağız.

DGS Soru Cevap Anahtarı

2018 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuç takvimine göre 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018'de ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;