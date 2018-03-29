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DİB-MBSTS sınava giriş belgeleri ve sınav yerleri AİS'TE

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

DİB-MBSTS yani Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgeeri AİS'te yayımlanıyor. Giriş belgeleri ile adaylar sınav yerlerini de öğrenecekler. ÖSYM sınav salonlarına yerleştirmelerin tamamlandığını ve sınav giriş belgesi erişiminin AİS'te açıldığını duyurdu.

DİB-MBSTS sınava giriş belgeleri ve sınav yerleri AİS'TE

7 Nisan'da yapılacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı iiçin beklenen açıklama geldi. ÖSYM'nin duyurusuna göre DİB-MBSTS sınav giriş belgeleri AİS'te yayımlandı ve adaylar belgelere erişim sınav yerlerini öğrenebilir ve sınava getirilmesi zorunlu olan sınav giriş belgesinin çıktısını alabilirler. İşte ÖSYM'nin AİS yani aday işlemleri sistemi bağlantısı ve konuyla ilgli duyurusu...

DİB-MBSTS sınava giriş belgesi (sınav yerleri) için tıklayınız

SINAVA GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI

Yukarıdaki bağlantı ile AİS'te DİB-MBSTS sınava giriş belgesi görüntüleme kısmına direkt ulaşabilirsiniz. Tabii belgenizi görüntüleyebilmek için T.C. kimlik numarası ile ÖSYM şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

ÖSYM'NİN DUYURUSU

"7 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2018-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14:00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. DİKKAT! 2018-DİB-MBSTS için adaylar saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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