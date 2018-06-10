HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.06.2018 02:09 | Son Güncelleme

Çeşitli akademik kriterlere göre dünyadaki en iyi üniversiteleri listeleyen çalışmanın 2019 verileri açıklandı. Listede hangi Türk üniversiteleri var?

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?

Odatv'de yer alan habere göre, QS şirketi tarafından yapılan ve çeşitli akademik kriterlere göre dünyadaki en iyi üniversiteleri listeleyen çalışmanın 2019 verileri açıklandı.

OQS şirketi tarafından ilk defa 2004 yılında yapılan ve çeşitli akademik kriterlere göre dünyadaki en iyi üniversiteleri listeleyen çalışmanın 2019 verileri açıklandı.

EN YÜKSEK SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NİN

Murat Çobanoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı verilere göre; Türk üniversiteleri arasında en yüksek sıralamayı elde eden Koç Üniversitesi, listede 448. sırada. İlk 500 üniversitenin arasına girmeyi başaran ikinci Türk üniversitesi ise Bilkent. Bilkent Üniversitesi, listede 456. sırada bulunuyor.

Koç ve Bilkent üniversitelerini takip eden diğer Türk üniversitelerinin sıralamaları ise şu şekilde: Sabancı Üniversitesi 501., ODTÜ 551., Boğaziçi ise 571. oldu.

öğrenci

İLK 4 ÜNİVERSİTE ABD'DE

Listede bulunan ilk 4 üniversitenin 4'ü de ABD'de bulunuyor.

öğrenci

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
Eskişehir'de öğrencilerin 'Robotik Kodlama' sergisiEskişehir'de öğrencilerin 'Robotik Kodlama' sergisi
Piri Reis üniversitesi mezuniyet töreniPiri Reis üniversitesi mezuniyet töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
üniversite Türk Üniversiteleri dünyadaki en iyi üniversiteler Twitter Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var? öğrenciler öğrenci haber liste en iyi üniversiteleri listeleyen çalışma

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Muharrem İnce'den NTV canlı yayınında ilginç FETÖ iddiası: Sıkı durun çok ilginç bir şey söyleyeceğim size

Muharrem İnce'den NTV canlı yayınında ilginç FETÖ iddiası: Sıkı durun çok ilginç bir şey söyleyeceğim size

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Muharrem İnce'den canlı yayında NTV sunucusuna miting tepkisi

Muharrem İnce'den canlı yayında NTV sunucusuna miting tepkisi

Okuyucu Yorumları 4 yorum
olsun bizimde yollarımız var köprümüz var hava alanımız var dünya bizi kıskanıyor :))))))
üniversitenin fazla olması kaliteyi düşürüyor şayet görüyoruz ki ilk beşyüzde devlet üniversitesine rastlayamıyoruz
İlk dörtte Sutci İmam üniversitesi olması getemirdi
gazi
Diğer Haberler
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış

YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi

LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciye mesaj!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciye mesaj!

AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı

AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.