Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?

Odatv'de yer alan habere göre, QS şirketi tarafından yapılan ve çeşitli akademik kriterlere göre dünyadaki en iyi üniversiteleri listeleyen çalışmanın 2019 verileri açıklandı.
OQS şirketi tarafından ilk defa 2004 yılında yapılan ve çeşitli akademik kriterlere göre dünyadaki en iyi üniversiteleri listeleyen çalışmanın 2019 verileri açıklandı.
Murat Çobanoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı verilere göre; Türk üniversiteleri arasında en yüksek sıralamayı elde eden Koç Üniversitesi, listede 448. sırada. İlk 500 üniversitenin arasına girmeyi başaran ikinci Türk üniversitesi ise Bilkent. Bilkent Üniversitesi, listede 456. sırada bulunuyor.
Koç ve Bilkent üniversitelerini takip eden diğer Türk üniversitelerinin sıralamaları ise şu şekilde: Sabancı Üniversitesi 501., ODTÜ 551., Boğaziçi ise 571. oldu.
Listede bulunan ilk 4 üniversitenin 4'ü de ABD'de bulunuyor.
Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor
Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!
Güneş Sistemi'nin en yakınındaki 2 yıldızın çevrelerine ölümcül radyasyon yaymadığı tespit edildi!
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 4 yorum