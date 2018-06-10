Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?

Odatv'de yer alan habere göre, QS şirketi tarafından yapılan ve çeşitli akademik kriterlere göre dünyadaki en iyi üniversiteleri listeleyen çalışmanın 2019 verileri açıklandı.

OQS şirketi tarafından ilk defa 2004 yılında yapılan ve çeşitli akademik kriterlere göre dünyadaki en iyi üniversiteleri listeleyen çalışmanın 2019 verileri açıklandı.

EN YÜKSEK SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NİN

Murat Çobanoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı verilere göre; Türk üniversiteleri arasında en yüksek sıralamayı elde eden Koç Üniversitesi, listede 448. sırada. İlk 500 üniversitenin arasına girmeyi başaran ikinci Türk üniversitesi ise Bilkent. Bilkent Üniversitesi, listede 456. sırada bulunuyor.

Koç ve Bilkent üniversitelerini takip eden diğer Türk üniversitelerinin sıralamaları ise şu şekilde: Sabancı Üniversitesi 501., ODTÜ 551., Boğaziçi ise 571. oldu.

İLK 4 ÜNİVERSİTE ABD'DE

Listede bulunan ilk 4 üniversitenin 4'ü de ABD'de bulunuyor.





