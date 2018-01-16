E-okul karne sorgulama: E-okul VBS girişi ile karne notu nasıl hesaplanır?

Sömestr tatili bu hafta sonu başlıyor. 19 Ocak'ta 18 milyonu bulan öğrenci, sömestr tatiline girecek. Bu yüzden şimdi karne heyecanı yaşıyor ve velilerine götürecekleri karnelerini merakla bekliyorlar. Aynı şekilde bekleyen veliler de karne notu nasıl sorgulanır öğrenmek istiyorlar. Okulların kapanmasına bir hafta kala öğrenciler ve veliler e-okul vbs girişi ile karne notlarını sorguluyor. E-okul vbs girişi nasıl yapılır bilmeyenler internette sistem hakkında bilgi arıyor. İşte karne sorgulama ve birçok bilginin yer aldığı e-okul vbs girişi nasıl yapılırın cevabı.
Ocak ayının gelmesi demek okulların sömestr tatilinin yani ara tatilin başlaması demek. Tatile son bir hafta kala öğrenci ve veliler e okul vbs sistemine girerek karne sorguluyor. Sisteme girişi bilmeyenler ise e okul vbs sistemine nasıl giriş yapılır sorusunun cevabını arıyor. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ara tatile 19 Ocak Cuma günü çalacağı için öğrenciler kadar veliler de e okul karne sorgulama sisteminin başından ayrılmıyor. Peki e-okul vbs girişi nasıl yapılır?
Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karne aldıktan sonra iki haftalık yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin 68 öğretmen de iki hafta dinlenme fırsatı bulacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.
E-Okul sistemine girip istenilen bilgilere ulaşabilmek için önce e-okul.meb.gov.tr resmi internet sitesine girilmelidir. Sitede iki farklı bölüm yer almaktadır. Bunlardan birisi ‘’e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’’ diğeri ise ‘’Veli Bilgilendirme Sistemi’’dir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparlar. Öğrenciye ait olan ders notları, sözlü notları, performans notları, proje notları vb. girişi yaparlar. Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ise öğrenciler ve veliler giriş yapmaktadır. Öğrenciye ait olan tüm ders notları buradan görülebilir. Sisteme giriş yapmak için öğrenciye ait olan okul numarası ve T.C. kimlik numarası girilir. Ekrandaki ilgili alana güvenlik kodunun doğru şekilde girilmesiye sisteme giriş yapılır. Sistem üzerinden öğrencinin güncel devamsızlık bilgisi, merkezi sınav giriş belgesi, okul tarafından yapılan duyurular, merkezi sınav tercih sonuçları gibi bilgilere hızlı erişim sağlanabilir.
E-OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN
E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA
E-Okul sistemi ile öğrencinin dönem sonunda teşekkür belgesi mi yoksa takdir belgesi mi alacağı da hesaplanabilir. Bunun için öğrenciye ait ders notlarının öğretmenler tarafından sisteme girilmiş olması gereklidir. Sisteme tüm ders notlarının girilmesi ile birlikte öğrencinin yıl sonu başarı puanı belli olur. Yıl sonu başarı puanı öğrencinin takdir belgesi ve teşekkür belgesi almasını belirler. Yıl sonu başarı puanının yüksek olmasını dönem içinde gerçekleştirilen sınavların notları, performans ödevleri, proje ödevleri ve sözlü notları etkiler.
Dönem sonunda E-Okul sistemi üzerinde görülen yıl sonu başarı puanı ve bu başarı puanına göre alınacak olan belgeler şu şekildedir;
85,00 – 100 puan aralığı takdir belgesi,
70,00 – 84,99 puan aralığı teşekkür belgesi
Öğrenci 3 öğretim yılında tüm dönemlerde takdir belgesi alırsa, bu başarısından dolayı kendisine üstün başarı belgesi verilir. Bu belgeler dışında öğrencinin okul içinde arkadaşlarına karşı gösterdiği davranışlar, sosyal-kültürel faaliyetlere katılım oranı ve derslere karşı gösterdiği özen gibi etmenlere bağlı olarak onur belgesi verilir. Öğrencilerin alacakları belgeler dönem sonunda yapılacak olan ve öğretmenler, öğrenciler, velilerin katılım sağlayacağı tören ile verilir
ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNDE NELER YAPMALI?
1 - Öğrenmek için zaman ayırın. 15-20 dakika mutlaka okumalarını sağlayın. Uzun yaz tatili çocukların zevk aldıkları şeyleri rahat rahat okuyabilecekleri fırsatını verecek onlara. Sınava girme kaygısı olmadan, konuyla ilgili sorular sorulmayacağının rahatlığı ile istediği bir ya da iki kitabı okumasını sağlayın. Kitap almaya birlikte gidin. Hatta internetten beğenecekleri bir kitap için araştırma yapmalarını isteyin. Kitapçıya gittiğinizde siz de kendinize bir kitap almayı unutmayın. Hatta o kitabı neden aldığınızı anlatın. Daha okumayı tam olarak sökemediyse, seçtiği kitabı ona siz okuyun.
2 - Yabancı dili öğrenmeye devam etmesini ve küçük yaş gruplarında her gün karşılaştığı sözcüklerden kartlar hazırlamalarını sağlayın. Bırakın kartları onlar hazırlasınlar. Ne kadar yaratıcı olduklarına siz de şaşıracaksınız. Çizgi filmleri orijinal dillerinde seyrettirin. Filmler her yaş grubu için eğlenceli öğrenme aracı olabilirler. Alt yazıyı da orijinal dilinde bırakın. Duyduklarını okumak daha rahat anlamalarını sağlar.
3 - Matematikten uzaklaştırmayın. İnternette matematik üzerine eğlenceli tonlarca etkinlik bulabilirsiniz. Khan Akademi sitesi bir tuş ötenizde.
4 - Yazmalarını sağlayın. Konu ne olursa olsun, her gün yazmaları dil becerilerinin güçlenmesini olumlu etkiler. Deftere yazmak istemeyenler olacaktır ama özellikle küçük yaş grubu yazma becerilerini kalem ve kağıtla daha fazla geliştirirler. Bilgisayarda yazmak istiyorlarsa da, bırakın yazsınlar. Ama yazdıklarını mutlaka okuyup, beğendiğinzi gösterin. (Tabii sizinle paylaşmak isterlerse)
Matematik ve fen bilgisini mutfakta yaşayarak öğrenebilirler
5 - Kodlama öğrenmelerine yardımcı olun. Bir çoğumuz kodlama bilmesek de internette çocuklar için kodlama öğreten onlarca site var. Sizden daha çabuk öğrenecekleri gerçeğini artık hepimiz kabul etmiş durumdayız. Code.org, The Foos, Scratch, Code Monkey, Codecademy ilk akla gelen siteler ama daha fazlasını internette bulabilirsiniz. Hem de 5 yaş grubundan başlayarak.
6 - İstedikleri bir konuda internette araştırma yapmalarını sağlayın. Yaptıkları araştırmanın sonuçlarını sizinle paylaşacakları ortamları yaratın. Her çocuğun hakkında daha çok şey bilmek isteyeceği bir kişi, bir olgu, bir yer, bir olay mutlaka vardır. Bırakın istedikleri kadar bilgi toplasınlar. Çocuğunuzun bilmediğiniz ya da dikkat etmediğiniz yönlerini keşfetmek sizin de hoşunuza gidecektir.
7 - Mutfakta yardımcı olmalarının dışında, kendi tariflerini de uygulayabilmeliler. Matematikten fen bilgisine pek çok bilgiyi yaşayarak edinebilecekleri mükemmel bir ortam sunar mutfaklar çocuklara. Bardağın, fincanın, yemek kaşığının ölçü aleti olabileceği gerçeği ile karşılaştıkları yegane yerlerdir mutfaklar. Fiziksel ve kimyasal değişimleri en gerçek haliyle yemek pişirirken göreceklerdir. Sunumda gösterecekleri sanatçı tarafları da cabası olacak.
Okula döndüklerinde ne yazık ki öğrendiklerinin büyük kısmını unutan çocuklar, ilk haftalarda büyük zorluk yaşarlar. Öğretmenler de, daha önce hiç olmamış gibi, birçok şeyi yeniden öğretmek zorunda olmaktan hep şikayet eder. Her şey daha fazla yapmakta gizli. Yaz tatili keyfini bozmadan da daha fazla alıştırma yapılabilir. Gerçek yaşamla doğrudan ilintili her türlü alıştırma/ çalışma, çocukların okul sırasında edindikleri bilişsel ve akademik becerilerini unutmalarını engeller.
ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!
Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor
Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı
5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?
NASA paylaştı, Mars'ta yine tuhaf görüntüler var!
İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi
Instagram'ın görmediğiniz yüzü
MHP lideri Bahçeli'den çok sert Kürt çıkışı!
Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı canisi dahi yapmadı
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Okuyucu Yorumları 0 yorum