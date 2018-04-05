E-okul Veli Bilgilendir Sistemi girişi: İOKBS başvurusu için son gün!

E-okul girişi yani Veli Bilgilerndirme Sistemi girişi çocuğu okul çağında olan velilerin sık sık yaptıkları bir eylem. 2017 –2018 eğitim öğretim yılında yapılan sözlü ve sınavların sonuçları için e-okul Veli Bilgilendirme sistemi girişi yapılıyor. E-okul ana sayfasından yapılan VBS yani Veli Bilgilendirme sitemine giriş ile veliler çocuklarının sınavlardaki notlarını öğrenebiliyorlar. Bunu yanında devamsızlık sorgulama ve takdir teşekkür hesaplama da gerçekleştiriliyor. Ayrıca bugün 2018 İKOBS başvurusu için son gün. Aşağıdaki bağlantıdan direkt olarak e-okul giriş sayfasına ulaşabilirsiniz.
E-okul girişi (VBS) için tıklayınız
Yukarıdaki E-okul giriş sayfasında veliler ve öğrenciler VBS yani Veli Bilgilendirme Sistemi kısmından giriş yaparak öğrencinin sınav sonuçları, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerine erişebilirler. Giriş yapmak için güvenlik kodu (küçük resimdeki rakamlar), öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası girilmesi gerekiyor.
MEB'in e-okul platformundan yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları Bursluluk sınavı yani İOKBS başvurusu için son gün bugün. Aşağıdaki bağlantıdan Parasız Yatılılık ve Bursluluk kılavuzuna ve İOKBS başvuru ekranına ulaşabilirsiniz:
YAZ TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?
Eğitim ve öğretim yılının sonuna yaklaşırken öğrenciler de yaz tatili heyecanı da yavaş yavaş başlıyor. Bu sene yani 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında MEB'in yayımladığı çalışma takvimine göre 8 Haziran 2018 Cuma günü okullar kapanacak. 2018 – 2019 eğitim ve öğretim dönemi ise 17 ylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Takdir Teşşekkür hesaplama derslerin ağırlıklı ortalamaları üzerinden hesaplanır. Ağırlıklı ortalamanız 70-85 arası teşekkür, 85 üzeri ise takdir belgesi alabilirsiniz. Hesaplama okul türleri için bazı farklılar taşımaktadır. Çünkü ortalamalarda ders saatlerinin sayısı baz alınır ki bu da okul türüne göre değişiklik göstermektedir.
Öncelikle derslerin haftalık saati ile söz konusu dersten aldığınız not ortalamanız çarpılır. Diyelim ki Türkçenin 5 ders saati ve not ortalamanız 90. O zaman Bu dersin ağırlıklı notu 450 olacaktır. Bunu hesaplamayı diğer derslere de uyguladıktan sonra derslerin ağırlıklı notlarını toplayıp bu derslerin saatlerinin toplamına bölüyorsunuz. Diyelimki ağırlıklı notunuz 1580 ve der saati toplamınız 17. Bu durumda 1780 bölü 17 ortalamanız 92 olur ve takdir belgesi almaya hak kazanırsınız.
E-OKUL MOBİL UYGULAMA
E-okul giriş sayfasında yapılan açıklamaya göre e-okul sistemini cebinize getiren akıllı cep telefonu uygulamalarının ara yüzü geçtiğimiz günlerde yenilendi. MEB E-okul VBS, Açık ÖĞretim Liseleri, MEB E-okul ve MEB personel uygulamalarının Android ve iPhone sürümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
E-okul Android uygulamaları için tıklayınız
https://play.google.com/store/apps/developer?id=T.C.+Milli+E%C4%9Fitim+Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
E-okul iPhone uygulamaları için tıklayınız
https://itunes.apple.com/tr/developer/t-c-milli-egitim-bakanlig%C4%B1/id656664734
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