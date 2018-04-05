E-okul Veli Bilgilendir Sistemi girişi: İOKBS başvurusu için son gün!

E-okul girişi yani Veli Bilgilerndirme Sistemi girişi çocuğu okul çağında olan velilerin sık sık yaptıkları bir eylem. 2017 –2018 eğitim öğretim yılında yapılan sözlü ve sınavların sonuçları için e-okul Veli Bilgilendirme sistemi girişi yapılıyor. E-okul ana sayfasından yapılan VBS yani Veli Bilgilendirme sitemine giriş ile veliler çocuklarının sınavlardaki notlarını öğrenebiliyorlar. Bunu yanında devamsızlık sorgulama ve takdir teşekkür hesaplama da gerçekleştiriliyor. Ayrıca bugün 2018 İKOBS başvurusu için son gün. Aşağıdaki bağlantıdan direkt olarak e-okul giriş sayfasına ulaşabilirsiniz.

E-okul girişi (VBS) için tıklayınız

Yukarıdaki E-okul giriş sayfasında veliler ve öğrenciler VBS yani Veli Bilgilendirme Sistemi kısmından giriş yaparak öğrencinin sınav sonuçları, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerine erişebilirler. Giriş yapmak için güvenlik kodu (küçük resimdeki rakamlar), öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası girilmesi gerekiyor.

2018 İOKBS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN!

MEB'in e-okul platformundan yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları Bursluluk sınavı yani İOKBS başvurusu için son gün bugün. Aşağıdaki bağlantıdan Parasız Yatılılık ve Bursluluk kılavuzuna ve İOKBS başvuru ekranına ulaşabilirsiniz: