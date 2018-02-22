Ehliyet sınav sonuçları sorgula! Yılın ilk ehliyet sınav sonuçları belli oldu! İşte 10 Şubat MTSKS sınav sonuç belgesi

Ehliyet sınav sonuçları belli oldu ve erişime açıldı. MEB tarafından yapılan ve yılın ilk ehliyet sınavı 10 Şubat'ta gerçekleştirilmişti. Ehliyet sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen sürücü adayları, MEB'in duyurusu ile sonuçlarını öğrenmek için sayfaya hücum ettiler. 2018/MTSKS-1 olarak geçen 10 Şubat tarihli ehliyet sınav sonuçları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Açılan sayfadan TC kimlik numaranız ve güvenlik kodunu girmenizle ehliyet sınav sonucunu görebilirsiniz. EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULA Ehliyet sınav sonuçları sorgulama sayfası DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? Ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra başarılı olan sürücü adayları, direksiyon sınavı ne zaman, nasıl olacak araştırmaya başladılar. Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır. Yani adaylar kurslarından mesaj bekleyecekler.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK? Yılın ilk direksiyon sınavı öncesinde sürücü adaylarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni direksiyon sınav sistemi geçmiş yıllara göre çok daha detaylı ve tizi bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yazılı ehliyet sınavını geçen sürücü adaylarının yokuş kalkıştan, park etmeye, geri geri gitmekten ani frene kadar pek çok şeyi yapabildiklerini sınav hocalarına gösterebilmeleri gerekiyor. Bunları yaparken de trafik kurallarına tam olarak uyduklarını ve dikkatli olduklarını kanıtlamaları bekleniyor. Ehliyet sınavı soru ve cevaplarını başarıyla geçen adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek. Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak. EHLİYET SINAVI GÖREVLİLERİNİN ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni bir düzenlemeyle, il genelinde direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların ücretlerini eşitledi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet sınavlarının ikinci aşaması olan direksiyon uygulama sınavlarında görev alan öğretmenlerin bir günlük sınav ücretleri Ocak 2018 itibarıyla brüt 331 liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeyle il milli eğitim müdürü, il genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında, her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapacak veya il milli eğitim müdür yardımcılarından birini, il sınav sorumlusu olarak görevlendirecek. İl genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların ücretleri eşitlenirken, böylece, daha önce sınava giren aday sayısı az olan ilçelerde görev alanların daha az ücret almasının önüne geçilecek.