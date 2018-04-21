Ehliyet sınavı soru - cevapları yayınlandı mı? MTSKS 2018-2 ehliyet sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

Sürücü adayları, bugün, 21 Nisan Cumartesi saat 14.00'de ehliyet sınavına girecekler. MTSKS 2018-2 olarak adlandıralan ehliyey sınavı, bu senenin ikinci sınavı olacak. Sürücü adaylarına, ehliyet sınavında toplam 50 tane soru sorulacak. Bu soruların dağılımı ise; 23 Trafik ve Çevre Bilgisi, 9 Araç Tekniği Bilgisi, 12 İlkyardım Bilgisi ve 6 Trafik Adabı şeklinde olacak. Ehliyet sınavından başarılı olmak için 35 soruya doğru cevap vermek gerekiyor. Ehliyet sınavı sonrasında adaylar, kaç doğruları var görmek için ehiyet sınavı soru - cevaplarını görmek isteyecekler. Bu yüzden soru - cevaplar ne zaman yayınlanıyor merak ediyorlar. İşte detaylar...

EHLİYET SINAVI İÇİN SORU VE CEVAPLAR YAYINLANDI MI? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

21 Nisan Cumartesi saat 14.00'da başlayan ehliyet sınavı soru ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden ilan edilecek. Ehliyet sınavı sonrası, ne yaptıklarını görmek isteyen sürücü adayları, MEB'in sitesini kontrol etmeye başlıyorlar. Fakat ehliyet sınavı soru ve cevapları, sınavı takip eden hafta içinde erişime açılıyor.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak MEB tarafından yayınlanan 2018 takviminde ilan edildi Buna göre 21 Nisan Cumartesi yapılan ehliyet sınavı sonuçları, MEB tarafından 3 Mayıs Perşembe günü ilan edilecek. Bunu, ilan edilen günde MEB'in http://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php?KATEGORI=&SAYFANO=1 adresinden kontrol edebilirsiniz.