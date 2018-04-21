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Ehliyet sınavı soru - cevapları yayınlandı mı? MTSKS 2018-2 ehliyet sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.04.2018 13:26 | Son Güncelleme

Ehliyet sınavı soru - cevapları yayınlandı mı? Sürücü adayları, bugün, 21 Nisan Cumartesi, 2018'in ikinci ehliyet yazılı sınavına giriyorlar. Ehliyet sınavı sonrasında ilk görmek istedikleri ise ehliyet sınavı soru - cevapları. Böylece sınavdan ne kadar doğru - yanlışı var görebilecekler. Peki Ehliyet sınavı soru - cevapları yayınlandı mı? Soru ve cevaplara nasıl ulaşabiliriz? 2018-2 ehliyet sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

Ehliyet sınavı soru - cevapları yayınlandı mı? MTSKS 2018-2 ehliyet sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

Sürücü adayları, bugün, 21 Nisan Cumartesi saat 14.00'de ehliyet sınavına girecekler. MTSKS 2018-2 olarak adlandıralan ehliyey sınavı, bu senenin ikinci sınavı olacak. Sürücü adaylarına, ehliyet sınavında toplam 50 tane soru sorulacak. Bu soruların dağılımı ise; 23 Trafik ve Çevre Bilgisi, 9 Araç Tekniği Bilgisi, 12 İlkyardım Bilgisi ve 6 Trafik Adabı şeklinde olacak. Ehliyet sınavından başarılı olmak için 35 soruya doğru cevap vermek gerekiyor. Ehliyet sınavı sonrasında adaylar, kaç doğruları var görmek için ehiyet sınavı soru - cevaplarını görmek isteyecekler. Bu yüzden soru - cevaplar ne zaman yayınlanıyor merak ediyorlar. İşte detaylar...

EHLİYET SINAVI İÇİN SORU VE CEVAPLAR YAYINLANDI MI? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

21 Nisan Cumartesi saat 14.00'da başlayan ehliyet sınavı soru ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden ilan edilecek. Ehliyet sınavı sonrası, ne yaptıklarını görmek isteyen sürücü adayları, MEB'in sitesini kontrol etmeye başlıyorlar. Fakat ehliyet sınavı soru ve cevapları, sınavı takip eden hafta içinde erişime açılıyor.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak MEB tarafından yayınlanan 2018 takviminde ilan edildi Buna göre 21 Nisan Cumartesi yapılan ehliyet sınavı sonuçları, MEB tarafından 3 Mayıs Perşembe günü ilan edilecek. Bunu, ilan edilen günde MEB'in http://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php?KATEGORI=&SAYFANO=1 adresinden kontrol edebilirsiniz.

ehliyet-sinav-takvimi

EHLİYET SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava giren kursiyerlerin verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir.

Kursiyerlerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak kursiyere işlem yapılmışsa, salon görevlilerinin tuttuğu tutanak değerlendirmeyi etkiler.

EHLİYET SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

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