EKPSS 2018 başvuru dönemi ne zaman başlayacak? E-KPSS kura ve sınav başvurusu nasıl yapılacak?

Engelli vatandaşlarımızın istihdamı için önemli bir fırsat olan E-KPSS'ye her yıl çok sayıda kişi başvurmaktadır. EKPSS 2018 için de pek çok aday başvuru tarihini bekliyor. Peki ÖSYM'nin 2018 sınav takvimine göre EKPSS 2018 başvuru dönemi ne zaman başlayacak ve başvurular nasıl yapılacak?

E-KPSS BAŞVURU DÖNEMİ

ÖSYM'nin 2018 sınav takvimine göre EKPSS başvuru dönemi 6-21 Şubat 2018 olarak açıklandı. Adayların başvuru işlemlerini bu tarihlerde tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihleri kaçıranlar 13-14 Mart tarihlerinde sadece internet üzerinden olmak üzere geç başvuru yapabilecekler.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

6-21 Şubat'ta adaylar EKPSS başvurularını ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzu yardımıyla AİS üzerinden gerçekleştirecekler. Adaylar başvuru işlemleri kapsamında EKPSS Sınav Ücreti (sadece kuraya katılacaklar için başvuru ücreti) ve başvuru hizmeti ücreti ödeyecekler. Bunların miktarı ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ile açıklanacak.

EKPSS 2018 NE YAPILACAK SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?