EKPSS 2018 başvuru dönemi ne zaman başlayacak? E-KPSS kura ve sınav başvurusu nasıl yapılacak?

Engelli vatandaşlarımızın istihdamı için önemli bir fırsat olan E-KPSS'ye her yıl çok sayıda kişi başvurmaktadır. EKPSS 2018 için de pek çok aday başvuru tarihini bekliyor. Peki ÖSYM'nin 2018 sınav takvimine göre EKPSS 2018 başvuru dönemi ne zaman başlayacak ve başvurular nasıl yapılacak?
E-KPSS BAŞVURU DÖNEMİ
ÖSYM'nin 2018 sınav takvimine göre EKPSS başvuru dönemi 6-21 Şubat 2018 olarak açıklandı. Adayların başvuru işlemlerini bu tarihlerde tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihleri kaçıranlar 13-14 Mart tarihlerinde sadece internet üzerinden olmak üzere geç başvuru yapabilecekler.
EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
6-21 Şubat'ta adaylar EKPSS başvurularını ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzu yardımıyla AİS üzerinden gerçekleştirecekler. Adaylar başvuru işlemleri kapsamında EKPSS Sınav Ücreti (sadece kuraya katılacaklar için başvuru ücreti) ve başvuru hizmeti ücreti ödeyecekler. Bunların miktarı ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ile açıklanacak.
EKPSS 2018 NE YAPILACAK SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların alınmasından 2 ay sonra 22 Mart 2018'de yapılacak. Sonuçlar ise 17 Mayıs 2018'de saat 23.59'a kadar ilan edilecek.
E-KPSS NASIL BİR SINAVDIR?
Sınavda adaylara genel yetnek ve genel kültür olmak üzere iki başlık altında sorular yöneltilmektedir. Genel yetenek testi Türkçe ve Matematik sorularından oluşmaktadır. Genel Kültür Testi ise Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurtdaşlık Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Türkiye Coğrafyası, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik konular yer almaktadır. Aşağıdaki bağlantıdan 2016'da çıkmış E-KPSS sorularından örneklere ulaşabilirsiniz.
E-KPSS 2016 soruları ve cevapları
EKPSS KURA BAŞVURUSU VE KURA NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınava girmeyin sadece kuraya girecekler için başvurular Mayıs ayında yapılacak. 2-16 Mayıs'ta yapılacak başvuruların ardından sonuçların ne zaman ilan edileceğini henüz belli değil. Kura başvuru tarihlerini kaçıranlar 29-30 Mayıs günlerinde geç başvuru yapabilecekler.
EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı nedir?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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