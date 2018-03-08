EKPSS geç başvuru tarihleri belli oldu! 2018 EKPSS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS geç başvuru tarihleri merakla bekleniyordu. ÖSYM resmi sitesi üzerinden yapılan duyuru ile EKPSS geç başvuru tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz Şubat ayı içinde yapılan başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM, EKPSS geç başvuru tarihlerini 13 Mart Salı günü ile 14 Mart Çarşamba saat 23.59 olarak belirledi. 2018 EKPSS sınav tarihi 22 Nisan olarak açıklanmıştı. EKPSS başvuru kılavuzu, 2018 EKPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi ile EKPSS detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından açıklanan EKPSS başvuru tarihleri 13 Mart 2018 ile 14 Mart 2018 saat 23.59 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Başvurular, ÖSYM aday işlemleri sistemi (AİS) üzerinde yapılacak. Başvuru tarihinde aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak EKPSS geç başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

EKPSS Geç Başvuru (AİS)

2018 EKPSS SINAVI

ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılacak olan EKPSS sınavı 22 Nisan 2018 tarihinde saat 10.15'de başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak olup testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.