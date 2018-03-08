EKPSS geç başvuru tarihleri belli oldu! 2018 EKPSS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS geç başvuru tarihleri merakla bekleniyordu. ÖSYM resmi sitesi üzerinden yapılan duyuru ile EKPSS geç başvuru tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz Şubat ayı içinde yapılan başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM, EKPSS geç başvuru tarihlerini 13 Mart Salı günü ile 14 Mart Çarşamba saat 23.59 olarak belirledi. 2018 EKPSS sınav tarihi 22 Nisan olarak açıklanmıştı. EKPSS başvuru kılavuzu, 2018 EKPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi ile EKPSS detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÖSYM tarafından açıklanan EKPSS başvuru tarihleri 13 Mart 2018 ile 14 Mart 2018 saat 23.59 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Başvurular, ÖSYM aday işlemleri sistemi (AİS) üzerinde yapılacak. Başvuru tarihinde aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak EKPSS geç başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
EKPSS Geç Başvuru (AİS)
ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılacak olan EKPSS sınavı 22 Nisan 2018 tarihinde saat 10.15'de başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak olup testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.
EKPSS sınav sonuçlarına göre adaylar, engelli personel alımı için; İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına, İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda kullanabilecek.
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak engelli öğretmen alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri
de, EKPSS sonuçlarına göre ilgili Bakanlık tarafından yapılacaktır.
EKPSS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itiraren 4 yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli sayılacak.
Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.
EKPSS başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez.
EKPSS detayları için başvuru kılavuzuna göz atabilirsiniz
2018 EKPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
EKPSS için başvuru tarihleri: 6 -21 ŞUBAT 2018 (Ücret ödeme için son gün 22 Şubat 2018)
EKPSS kura başvuru tarihleri : 2-16 MAYIS 2018 (Ücret ödeme için son gün 17 Mayıs 2018)
EKPSS SINAV TARİHİ : 22 NİSAN 2018 Saat: 10.15
EKPSS geç başvuru tarihleri : 13-14 Mart 2018 (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenir.)
EKPSS kura geç başvuru tarihleri: 29-30 Mayıs 2018 (Başvuru ücreti Geç Başvuru Gününde ödenir.)
BAKAN'DAN 2500 PERSONEL ALIM MÜJDESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, Eylül ve Ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız." dedi. Bu 2500 kişilik kadro için başvurular 8-16 Mart arasında yapılacak.
2.500 Engelli memur alımı için adayların tercih başvuruları 8 Mart 2018 Perşembe günü başlayacak.— ÇSGB (@CSGBakanligi) 6 Mart 2018
İlgili duyuru için; https://t.co/n2Sf8PnxDy
Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"
Afrin'de sayı 3 bini aştı!
Üvey annenin skandal hakaretleri mahkemeye taşındı!
Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!
Son ankette ittifak detayı
Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var
BM'den son dakika Afrin açıklaması: Bazı sorunlar var
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
İşte aldatmaya en yatkın meslekler
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum