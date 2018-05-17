EKPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM aday işlemleri sistemi (AİS) ile EKPSS sonuçları sorgula!

EKPSS sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyordu. ÖSYM sınav takviminde, 17 Mayıs Perşembe, yani bugün olarak görülen EKPSS sonuçları açıklanması için adaylar heyecan içinde bekliyorlardı. Engelli vatandaşların kamuda istihdamı için yapılan EKPSS sınavı 22 Nisan Pazar günü yapılmıştı. ÖSYM tarafından bugün açıklanması beklenen EKPSS sonuçları, ÖSYM tarafından az önce açıklandı. EKPSS sonuçları açıklanmasından sonra atama için kura çekimi yapılacak. İşte EKPSS sınav sonucu öğrenme sayfası...

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sitesinde yer alan sınav sonuç takvimine göre, 22 Nisan'da yapılan EKPSS sonuçları, 17 Mayıs Perşembe, ynai bugün açıklanması bekleniyordu. EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak diye merak edilirken ÖSYM'dan duyuru geldi. Ve aday işlemleri sisteminde EKPSS sonuçları erişime açıldı. Aşağıdaki linkten açılan sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sonucu öğrenebilirsiniz.

EKPSS sonuçları sorgulama ekranı (ÖSYM - AİS)

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.