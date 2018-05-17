EKPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM aday işlemleri sistemi (AİS) ile EKPSS sonuçları sorgula!

EKPSS sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyordu. ÖSYM sınav takviminde, 17 Mayıs Perşembe, yani bugün olarak görülen EKPSS sonuçları açıklanması için adaylar heyecan içinde bekliyorlardı. Engelli vatandaşların kamuda istihdamı için yapılan EKPSS sınavı 22 Nisan Pazar günü yapılmıştı. ÖSYM tarafından bugün açıklanması beklenen EKPSS sonuçları, ÖSYM tarafından az önce açıklandı. EKPSS sonuçları açıklanmasından sonra atama için kura çekimi yapılacak. İşte EKPSS sınav sonucu öğrenme sayfası...
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sitesinde yer alan sınav sonuç takvimine göre, 22 Nisan'da yapılan EKPSS sonuçları, 17 Mayıs Perşembe, ynai bugün açıklanması bekleniyordu. EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak diye merak edilirken ÖSYM'dan duyuru geldi. Ve aday işlemleri sisteminde EKPSS sonuçları erişime açıldı. Aşağıdaki linkten açılan sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sonucu öğrenebilirsiniz.
EKPSS sonuçları sorgulama ekranı (ÖSYM - AİS)
2018-EKPSS Sonuçları Açıklandı (17.05.2018)https://t.co/4sGF591vew— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 17 Mayıs 2018
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
EKPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?
2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS); ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır. EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerlidir.
EKPSS İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?
Kuraya girecek engelli memur adaylarının:
1.İlkokul,
2.Ortaokul,
3.İlköğretim,
4.Özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu,
mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olması gerekir.
Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir Engelli Kamu Personel Seçme Sınavının geçerlik süresi için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.
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