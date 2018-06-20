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Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.06.2018 22:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız.' dedi.

Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Özel Radyo Programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada öğretmen ataması müjdesi vererek, ''Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben yüzbinlerce öğretmeni alacağım.' Ya nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar. Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız.'' ifadelerini kullandı.

erdoğan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ulan koltuk korkusu bunlarda Allah korkusunu geçti yakında cenneti vaad ederler.
müjde müjde müjde her 3 ayda bir seçim olsun ben hep böyle müjdeler duymak istiyorum tabii olmaları şartıyla
aldığınız öpretmen 6 ay çalışıyor çalıştığı 6 ayda 1.ooo tl maaş alıyor gerı jalan 6 ay çalışmıyor ssk bıle yatmıyor yerım sızın mujdenızı
Bu vaatler bile kurtarmayacak.
ama 24 hazirandan sonra:)
seçimlerin gözünü seveyim be
Fetö"cü kardeşler de kalmadı. Acaba kimleri almayı düşünüyorlar kendileri.
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