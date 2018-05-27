Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Bektaş Yan idaresindeki 27 KD 309 plakalı otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı Tugay Kavşağı'nda Murat Koçak yönetimdeki 27 LT 781 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen Bektaş Yan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı
Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia
Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı
Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı
Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum