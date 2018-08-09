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Güncellenen ÖSYM YKS tercih kılavuzu: 2018 YKS tercihleri yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.08.2018 09:39 | Son Güncelleme

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu güncelleyerek yeniden yayınlandı. Bu sene ilk defa yapılan YKS sonrasında üniversite tercihleri telaşı başladı. 7-14 Ağustos tarihlerinde, aldıkları TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanlarına göre tercihlerini yapacaklar. YKS tercihlerinde adaylar nelere dikkat etmeli? ÖSYM YKS tercih kılavuzu, tablolar ve detaylı anlatım haberimizde. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile YKS tercihleri nasıl yapılır?

Güncellenen ÖSYM YKS tercih kılavuzu: 2018 YKS tercihleri yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

YKS tercih dönemi devam ediyor. ÖSYM, YKS sonuçları açıklanmasından sonra YKS tercih kılavuzunu güncelleyerek yeniden yayımladı. YÖK tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinin ardından güncellenen YKS tercih kılavuzu, adayların erişimine açıldı. Peki adaylar, YKS tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli? YÖK Atlas sihirbazı, YKS tercihleri yapılırken nasıl işe yarıyor? Uzmanların görüşleri YKS tercihler yapılırken dikkat etmeniz gereken konular haberimizde. İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu, tablolar ve detaylı anlatım...

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM sitesinden yapılan açıklamada YÖK tarafından alınan karar ile hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları yeniden belirlendi. Bu karara göre hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti. Bu doğrultuda ÖSYM YKS tercih kılavuzu aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz gibi güncellendi.

ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu, Tablo 3 - Tablo 4 için tıklayınız

YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YÖK Atlas lisans - önlisans tercih sihirbazıYÖK Atlas nedir? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YÖK Atlas lisans - önlisans tercih sihirbazı

ADAYLAR YKS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sınav heyecanından sonra şimdi tercih heyecanı başladı. Bu sınava giren öğrenciler aynı zamanda yeni sistemin ilk tercih yapanları olacak. Üniversite tercih kılavuzuna göre adaylar 7-14 Ağustos'ta arasında tercihlerini tamamlamış olacaklar.

Ancak, geçtiğimiz yılların bilgileri bu seneki YKS sistemiyle net olarak örtüşmüyor. Bu durum adayların daha fazla kaygılanmalarına neden oluyor. Uzmanlar bu belirsizliklerin adayları, yetkin olmayan kişilerden gelen kulaktan dolma bilgilere hem de bilgi kirliliği içinde yanlış yönlendirmelere açık hale getirebileceğine dikkat çekiyor.

Adayların tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri ve dönemi daha verimli sonuçlandırabilmeleri için dikkat edilmesi gereken konuları gündeme getiren Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Özen Yazğan aşağıdaki konu başlılarına vurgu yaptı:

ADAYLAR TERCİH EDECEKLERİ ÜNİVERSİTELERİ GEZMELİ

Biz önce adayların kendilerine sorular sormasını istiyoruz. Ne yapmak istiyorum? Sorusuna yanıt arayarak araştırmaya kendinden başlamalı. Adaylar daha sonra tercih listesine yazacağı üniversite ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olmalılar. Çünkü seçilecek üniversitenin imkanlarını bilmek gelecekte adaya değer katması açısından önemli. Aday eğer bu tarihe kadar hala bir araştırma yapmamışsa hemen üniversite ziyaretlerine başlamalı. Ayrıca üniversitelerin web sayfalarını incelemeli, YÖK Atlas’ı, Sosyal medyada konunun uzmanlarını medya ve TV programlarını takip etmeli. Tercih yapmak istediği üniversitenin akademik kadrosu araştırılmalı. İlgili üniversite ve bölümlerde eğitime devam eden öğrencilerle iletişime geçilerek bilgi alınmalı. Fiziksel, sosyal, ulaşım imkanları değerlendirilmeli. Bursluluk, barınma vb. imkanları araştırılmalı. Öğrenci başına yapılan yatırım hakkında bilgi sahibi olunmalı. Üniversite ve bölümün yurtdışı bağlantı (Erasmus & Echange vb.) olanakları sorgulanmalı. Mezunlarının işe yerleşme oranları ilişkin bilgi edinilmeli. Kulüp çeşitliliği ve aktiviteleri incelenmeli. Eğer varsa bölüme özel koşullar mutlaka 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan dikkatle okunmalı.

PUANLAR DEĞİL BAŞARI SIRALAMALARI DİKKATE ALINMALI

Tercih yapacak adaylar, araştırma sonuçları, başarı sıralaması ve belirlenen kriterlere göre kişisel bir taslak halinde tercih listesi oluşturabilirler. Tercihler yapılırken bölümlerin sıralama konusunda belirsizlikleri maalesef bu yıl da devam edecek. Bu nedenle adaylar tercihlerini yaparken özenli davranmalılar. Aday öğrencilerin kendisini uzun zamandır tanıyan, bilen rehber öğretmenlerden veya alanında uzman kariyer ve tercih danışmanı yardım alması büyük önem taşıyor. Tercih listeleri oluşturulurken adaylar puanlarını değil başarı sıralamalarını dikkate almalı. Tercih lisesinde sıralama önemlidir. Adaylar en çok istenilen üniversite veya bölümden en az istenilene göre sıralama yapmalıdır. Puan ziyan olmasın diye yapılan tercihler sizin mizaç, kimlik, ilgi, yetenek ve değerlerinize uygun olmayabilir.

TERCİH EDİLECEK ÜNİVERSİTENİN GEÇEN SENEKİ BAŞARI SIRASINA DİKKAT EDİLMELİ

Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2017’deki başarı sırasını da dikkate almalı ve geniş bir aralıkta tercihlerini oluşturmalı. Örneğin;sayısal sıralaması 100 bin olan bir aday tercih aralığını 70 bin’den başlayarak 130 bine kadar yapabilir. Ancak başarı sıralaması 400 bin ve sonrası için söz konusu aralık çok daha geniş tutulmalıdır.Tercih yaparken bölümlerin kontenjan artışı veya azalışına dikkat edilmeli. Bu artış veya azalış yerleştirme sonuçlarınızı etkileyebilir.

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