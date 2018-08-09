Güncellenen ÖSYM YKS tercih kılavuzu: 2018 YKS tercihleri yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

ÖSYM sitesinden yapılan açıklamada YÖK tarafından alınan karar ile hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları yeniden belirlendi. Bu karara göre hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti. Bu doğrultuda ÖSYM YKS tercih kılavuzu aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz gibi güncellendi.

YKS tercih dönemi devam ediyor. ÖSYM, YKS sonuçları açıklanmasından sonra YKS tercih kılavuzunu güncelleyerek yeniden yayımladı. YÖK tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinin ardından güncellenen YKS tercih kılavuzu, adayların erişimine açıldı. Peki adaylar, YKS tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli? YÖK Atlas sihirbazı, YKS tercihleri yapılırken nasıl işe yarıyor? Uzmanların görüşleri YKS tercihler yapılırken dikkat etmeniz gereken konular haberimizde. İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu, tablolar ve detaylı anlatım...

ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu, Tablo 3 - Tablo 4 için tıklayınız

ADAYLAR YKS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sınav heyecanından sonra şimdi tercih heyecanı başladı. Bu sınava giren öğrenciler aynı zamanda yeni sistemin ilk tercih yapanları olacak. Üniversite tercih kılavuzuna göre adaylar 7-14 Ağustos'ta arasında tercihlerini tamamlamış olacaklar.

Ancak, geçtiğimiz yılların bilgileri bu seneki YKS sistemiyle net olarak örtüşmüyor. Bu durum adayların daha fazla kaygılanmalarına neden oluyor. Uzmanlar bu belirsizliklerin adayları, yetkin olmayan kişilerden gelen kulaktan dolma bilgilere hem de bilgi kirliliği içinde yanlış yönlendirmelere açık hale getirebileceğine dikkat çekiyor.

Adayların tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri ve dönemi daha verimli sonuçlandırabilmeleri için dikkat edilmesi gereken konuları gündeme getiren Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Özen Yazğan aşağıdaki konu başlılarına vurgu yaptı:

ADAYLAR TERCİH EDECEKLERİ ÜNİVERSİTELERİ GEZMELİ

Biz önce adayların kendilerine sorular sormasını istiyoruz. Ne yapmak istiyorum? Sorusuna yanıt arayarak araştırmaya kendinden başlamalı. Adaylar daha sonra tercih listesine yazacağı üniversite ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olmalılar. Çünkü seçilecek üniversitenin imkanlarını bilmek gelecekte adaya değer katması açısından önemli. Aday eğer bu tarihe kadar hala bir araştırma yapmamışsa hemen üniversite ziyaretlerine başlamalı. Ayrıca üniversitelerin web sayfalarını incelemeli, YÖK Atlas’ı, Sosyal medyada konunun uzmanlarını medya ve TV programlarını takip etmeli. Tercih yapmak istediği üniversitenin akademik kadrosu araştırılmalı. İlgili üniversite ve bölümlerde eğitime devam eden öğrencilerle iletişime geçilerek bilgi alınmalı. Fiziksel, sosyal, ulaşım imkanları değerlendirilmeli. Bursluluk, barınma vb. imkanları araştırılmalı. Öğrenci başına yapılan yatırım hakkında bilgi sahibi olunmalı. Üniversite ve bölümün yurtdışı bağlantı (Erasmus & Echange vb.) olanakları sorgulanmalı. Mezunlarının işe yerleşme oranları ilişkin bilgi edinilmeli. Kulüp çeşitliliği ve aktiviteleri incelenmeli. Eğer varsa bölüme özel koşullar mutlaka 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan dikkatle okunmalı.