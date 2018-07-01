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İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Milyonlarca öğrencinin YKS oturumlarına girdi. Birçok öğrenci heyecanlıydı, onları bekleyen aileleri de. Ama aralarında heyecanlı olmayan öğrenciler de vardı. Onlardan biri de İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'tı. Varlık ikinci kez sınava girdiğini belirtti, heyecanlı değilim dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi için öğrenciler sınava girecekleri okullara akın etti.

Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu'na da çok sayıda öğrenci sınava girmek için geldi. Öğrenciler heyecanlı olduklarını ifade etti.

'OKUSAM AYLIK 3-3.5 BİN LİRA MAAŞ ALACAĞIM'

Sınav için gelen Görkem Varlık da sınava ikinci kez girdiğini ifade etti. Varlık sözleri dikkat çekti. Görkem Varlık, "Amacım falan yok. O yüzden heyecanlı falan değilim. Çünkü okusam aylık 3-3,5 bin lira maaş alacağım, bunun için bu kadar kasmaya gerek yok kafasındayım" dedi.

'İNSANLAR O KADAR BUNALMIŞ Kİ HAYALLERİ YOK'

Varlık'ın "Kapasitem belli. Kendimi biliyorum. İnsanların burada kasmasını da anlamıyorum. Yok işletme okuyacağım; yok yapamazsam, sınava giremezsem hayatım biter. Bu insanları anlamıyorum. İnsanlar o kadar bunalmış ki hayalleri yok. Ben futbol kafasındayım. Bunun için uğraşıyorum. Hayatımı ona adamışım. Bu sınava adayacak durumda değilim" diye konuştu.

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