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Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. Bilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!

Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanı olmasıyla, Bakanlık'ta değişim devam ediyor. Odatv'nin haberine göre; Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

Ahmet Emre Bilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile gündeme gelmişti.

MÜSTEŞAR YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Prof. Bilgili MEB Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında, Bilgili ile olan benzerliği konusunda, "aynı yumurta ikizi gibi, umarım görevine son vermezler" demişti.

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AHMET EMRE BİLGİLİ KİMDİR?

1960 yılında dünyaya gelen Ahmet Emre Bilgili aslen Adanalıdır.. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitiren Bilgili. 1993 senesinde yardımcı doçent, 1996 senesinde ise doçent unvanını aldı.

Bir süre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır

Aynı zaman Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3 yıl devam eden Ulusal Bahçesaray Satranç Şöleni’nin organizatörlüğünü yürütmüştür

Bir dönem Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde satranç üzerine yazılar yazmış ve büyük ilgi görmüştür.

1999 yılında Marmara Üniversitesine atanmıştır.. İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan Bilgili, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür..

Milli Eğitim Bakanlığı’nın İstanbul’da düzenlediği törenlere Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili de katıldı. Bilgili’nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na olan benzerliği ise herkesi şaşırtmıştır.

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inşallah huyu benzemez
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