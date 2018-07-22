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Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.07.2018 13:02 | Son Güncelleme

Sivas'ta, kolunun alçıda olduğunu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) bildirmeyen aday sınava alınmadı.

Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi

Öğretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için 4 oturumda gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) birinci oturumuna Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı.

Birçok aday yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon, kent kart, koltuk değneği gibi eşyalarını salon girişinde bıraktı.

"ALÇILI OLARAK SINAVA ALINMAYACAĞIMI BİLMİYORDUM"

Adaylardan Furkan Uzunoğlu, kolunun alçıda olduğunu ÖSYM'ye bildirmediği için sınava alınmadı.

Uzunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum. Zaten alçıya alınalı 3 gün oldu, alçılı girmek de yasakmış. Giriş belgesinde de yazmıyor, bize de bilgilendirme olmadı" diye konuştu.

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Kimi adaylar ise sınavda kabul edilmeyen kimlik belgesi getirdiği veya geç kaldığı için sınava giremedi.

Sınavın başlamasının ardından çocuklarını dışarıda bekleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

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Eşleri sınava giren adaylar ise dışarıda çocuklarıyla sınavın sona ermesini bekledi. (AA)

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