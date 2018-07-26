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KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda KPSS 2018/6 KGM kamu personeli alımı tercih işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Başvuruda bulunan adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasına T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulayabileceklerdir.

KGM SONUÇ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMA NASIL YAPILACAK?

ÖSYM

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların
atamaları yapılmayacaktır.

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