KPSS 2018/7 tercih kılavuzu - KPSS sınav giriş belgesi (2018 KPSS ne zaman?)

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Lisans Eğitim Bilimleri Sınavı'na giriş yerleri açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS lisans sınav yerleri Aday İşlemleri Sistemi olan AİS üzerinden adayların erişimine açıldı. Aşağıda verilen linke tıklayarak açılan sayfada TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile KPSS giriş belgesi edinebilirsiniz.
KPSS sınav giriş belgesi için tıklayınız
ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018-KPSS lisans sınavı, çoklu oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 22 Temmuz 2018 sabah oturumunda yapılacak. 81 ilde yapılacak sınava 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Aynı gün öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.
2018-KPSS Alan Bilgisi sınavı üç oturumda gerçekleştirilecek. 28 Temmuz'daki sabah oturumuna 67 bin 826 aday, aynı gün öğleden sonra oturumuna 92 bin 36 aday katılacak. 29 Temmuz sabah gerçekleştirilecek üçüncü alan bilgisi oturumuna ise 83 bin 218 aday girecek.
5 Ağustos'ta düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ise 306 bin 242 aday başvuru yaptı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 15 dakika kuralı, aşağıdaki verilen sınavlar için geçerli olacak. Yani sınavlara 10.00 ve 14.30'dan sonra gelen adaylar alınmayacak.
Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 5 Ağustos 2018 saat: 10.15
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan 2018 sınav sonuç takvimine göre yukarıda adı geçen KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinden açıklanacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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