HABER

KPSS 2018/7 tercih kılavuzu - KPSS sınav giriş belgesi (2018 KPSS ne zaman?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Kamu Personel Seçme Sınavı olan KPSS giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. Kamu kurum kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar, bu sene yapılacak olan KPSS ne zaman merak ediyorlar. KPSS, genel yetenek, genel kültür,eğitim bilimler, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi olarak yapılacak. 1 milyon fazla kişinin gireceği ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav yerleri nereden öğrenilir? KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPSS 2018/7 tercih kılavuzu - KPSS sınav giriş belgesi (2018 KPSS ne zaman?)

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Lisans Eğitim Bilimleri Sınavı'na giriş yerleri açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS lisans sınav yerleri Aday İşlemleri Sistemi olan AİS üzerinden adayların erişimine açıldı. Aşağıda verilen linke tıklayarak açılan sayfada TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile KPSS giriş belgesi edinebilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ - AİS

KPSS sınav giriş belgesi için tıklayınız

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018-KPSS lisans sınavı, çoklu oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 22 Temmuz 2018 sabah oturumunda yapılacak. 81 ilde yapılacak sınava 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Aynı gün öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

2018-KPSS Alan Bilgisi sınavı üç oturumda gerçekleştirilecek. 28 Temmuz'daki sabah oturumuna 67 bin 826 aday, aynı gün öğleden sonra oturumuna 92 bin 36 aday katılacak. 29 Temmuz sabah gerçekleştirilecek üçüncü alan bilgisi oturumuna ise 83 bin 218 aday girecek.

5 Ağustos'ta düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ise 306 bin 242 aday başvuru yaptı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 15 dakika kuralı, aşağıdaki verilen sınavlar için geçerli olacak. Yani sınavlara 10.00 ve 14.30'dan sonra gelen adaylar alınmayacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 5 Ağustos 2018 saat: 10.15

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2018 sınav sonuç takvimine göre yukarıda adı geçen KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinden açıklanacak.

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı Nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
Mimar adayları, Japonya'yı deneyimliyorMimar adayları, Japonya'yı deneyimliyor
Türkiye ile İran yükseköğretimde beraber yürüyecekTürkiye ile İran yükseköğretimde beraber yürüyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KPSS sınav giriş belgesi ösym AİS kpss ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

İlginizi Çekebilir

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı! AÖF üç ders sınav giriş yerleri açıklandı!

AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı! AÖF üç ders sınav giriş yerleri açıklandı!

DGS 2018 ne zaman, saat kaçta? İşte DGS sınav giriş belgesi ve Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

DGS 2018 ne zaman, saat kaçta? İşte DGS sınav giriş belgesi ve Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

KPSS tercih kılavuzu 2018: Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu için son gün! (ÖSYM AİS başvuru ekranı)

KPSS tercih kılavuzu 2018: Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu için son gün! (ÖSYM AİS başvuru ekranı)

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

YKS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını erken mi açıklayacak?

YKS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını erken mi açıklayacak?

BİLSEM sonuçları 2018: Hak Kazananlar belli oldu!

BİLSEM sonuçları 2018: Hak Kazananlar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.