KPSS 2018/7 tercih kılavuzu - KPSS sınav giriş belgesi (2018 KPSS ne zaman?)

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Lisans Eğitim Bilimleri Sınavı'na giriş yerleri açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS lisans sınav yerleri Aday İşlemleri Sistemi olan AİS üzerinden adayların erişimine açıldı. Aşağıda verilen linke tıklayarak açılan sayfada TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile KPSS giriş belgesi edinebilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ - AİS

KPSS sınav giriş belgesi için tıklayınız

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018-KPSS lisans sınavı, çoklu oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 22 Temmuz 2018 sabah oturumunda yapılacak. 81 ilde yapılacak sınava 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Aynı gün öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

2018-KPSS Alan Bilgisi sınavı üç oturumda gerçekleştirilecek. 28 Temmuz'daki sabah oturumuna 67 bin 826 aday, aynı gün öğleden sonra oturumuna 92 bin 36 aday katılacak. 29 Temmuz sabah gerçekleştirilecek üçüncü alan bilgisi oturumuna ise 83 bin 218 aday girecek.