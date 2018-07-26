KPSS 2018 ÖABT sınava giriş belgeleri çıktı ve sınav yerleri belli oldu! (AİS giriş)

KPSS Lisans sınavının soru ve cevaplarının açıklanmasından sonra 5 Ağustos tarihinde yapılacak ÖABT için sınava giriş belgeleri yayımlandı. 2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri AİS üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar ÖSYM şifreleri ile AİS girişi yaparak sınava girecekleri yeri öğrenip sınava giriş belgesi çıktısı alabiliyorlar.

KPSS 2018 ÖABT sınava giriş belgeleri için tıklayınız (AİS girişi)

Yukarıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz AİS sayfasında ÖABT başlığına tıklayıp T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yaparak sınava giriş belgenizi görüntüleyip çıktısını alabilirsiniz.

ÖSYM’DENİN KPSS 2018 ÖABT DUYURUSU ve SAAT 10.00 UYARISI

5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 26 Temmuz 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-ÖABT için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

