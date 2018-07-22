KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS lisans düzeyi çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek 1 milyon 234 bin 617 aday saat 10.00’dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak 440 bin 324 adaylar da saat 14.30’dan sonra sınava alınmayacak. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.
ÖSYM tarafından 81 ilde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) dün gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan DGS’ye 388 bin 215 aday katıldı. Sınavda adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere 120 soru için 150 dakika süre verildi. DGS sonuçları, 16 Ağustos’ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
ÖSYM resmi Twitter hesabından KPSS adayları için son bir uyarı yayımladı. Uyarıda, adayların saat konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı.
Devlet dairelerinde memur olmak, kamu personeli olmak için girilen KPSS maratonu 22 Temmuz Pazar günü başlıyor. İlk olarak Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı ile Eğitim Bilimleri sınavı yapılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. ÖSYM tarafından yapılacak KPSS sınav tarihleri, sınav süreleri şu şekilde;
Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi): 5 Ağustos 2018, Saat: 10.15, 75 dakika
ÖSYM tarafından açıklanan 2018 sınav sonuç takvimine göre yukarıda adı geçen KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinden açıklanacak.
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