KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS lisans düzeyi çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek 1 milyon 234 bin 617 aday saat 10.00’dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak 440 bin 324 adaylar da saat 14.30’dan sonra sınava alınmayacak. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

DGS 21 İLDE YAPILDI

ÖSYM tarafından 81 ilde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) dün gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan DGS’ye 388 bin 215 aday katıldı. Sınavda adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere 120 soru için 150 dakika süre verildi. DGS sonuçları, 16 Ağustos’ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ÖSYM'DEN SON UYARI

ÖSYM resmi Twitter hesabından KPSS adayları için son bir uyarı yayımladı. Uyarıda, adayların saat konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı.