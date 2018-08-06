KPSS ÖABT sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM KPSS ÖABT soru - cevap anahtarı (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?)

KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı olan ÖABT dün ÖSYM tarafından yapıldı. 306 bin adayın başvurduğu 2018-KPSS ÖABT sınavında adaylara, sınavın alan bilgisi testi bölümünde 40, alan eğitimi testi bölümünde ise 10 olmak üzere 50 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi. 16 branşta yapılan sınav sonrasında adaylar, ÖSYM'nin ÖABT soru ve cevaplarını yayınlayıp yayınlamadığını mı merak ediyor. Peki KPSS ÖABT soru cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ÖABT soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM, soru ve cevapların yayınlanmasını, genellikle sınavın yapılmasını takip eden hafta içinde yapıyor. KPSS 2018 ÖABT sınavının soru ve cevap anahtarının önümüzdeki birkaç gün içinde yayımlanması bekleniyor. Sınav soruları ve cevapları erişime açıldığında KPSS adayları, ÖSYM’nin AİS yani aday işlemleri sistemine giriş yapıp soru kitapçığı ile cevap anahtarını görebilecekler. Bunun yanında soruların yüzde 10 bilgilendirme amaçlı olarak herkesin erişimine sunulacak. KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayınlandığı zaman aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
5 Ağustos Pazar günü yapılan 2018-KPSS ÖABT sınavına toplam 306 bin 263 aday başvurdu. 2018-KPSS oturumlarına ise şu ana kadar toplam 2 milyon 224 bin 284 aday başvurdu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarının hepsinin sonuçları 31 Ağustos tarihinde ilan edilecek.
1 Ağustos 2018
İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş
İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek