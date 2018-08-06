KPSS ÖABT sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM KPSS ÖABT soru - cevap anahtarı (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?)

KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı olan ÖABT dün ÖSYM tarafından yapıldı. 306 bin adayın başvurduğu 2018-KPSS ÖABT sınavında adaylara, sınavın alan bilgisi testi bölümünde 40, alan eğitimi testi bölümünde ise 10 olmak üzere 50 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi. 16 branşta yapılan sınav sonrasında adaylar, ÖSYM'nin ÖABT soru ve cevaplarını yayınlayıp yayınlamadığını mı merak ediyor. Peki KPSS ÖABT soru cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

KPSS ÖABT soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM, soru ve cevapların yayınlanmasını, genellikle sınavın yapılmasını takip eden hafta içinde yapıyor. KPSS 2018 ÖABT sınavının soru ve cevap anahtarının önümüzdeki birkaç gün içinde yayımlanması bekleniyor. Sınav soruları ve cevapları erişime açıldığında KPSS adayları, ÖSYM’nin AİS yani aday işlemleri sistemine giriş yapıp soru kitapçığı ile cevap anahtarını görebilecekler. Bunun yanında soruların yüzde 10 bilgilendirme amaçlı olarak herkesin erişimine sunulacak. KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayınlandığı zaman aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.