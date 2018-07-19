KPSS ortaöğretim başvuruları saat kaçta bitiyor? (KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı!)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümleri kapsamında, 2018 KPSS ortaöğretim düzeyi, 7 Ekim'de uygulanacak.

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için başvurular 3 Temmuz'da başladı. Sınava başvuru işlemleri, 19 Temmuz'a kadar sürecek. Sınav ücreti ödemesi ise 20 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

KPSS ortaöğretim düzeyi için başvurular bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından 3 Temmuz'da başlayan başvuru süresi bugün bitiyor. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra başvurularını yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda ÖSYM, AİS üzerinden KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgelerini erişime açtı. KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı bağlantısı haberimizde. Peki 2018 KPSS ortaöğretim düzeyi başvuru saat kaçta sona eriyor? KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'daki KPSS alan bilgisi sınavları birinci oturum (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve ikinci oturum (hukuk, iktisat, maliye) ile 29 Temmuz'daki üçüncü oturum (işletme, muhasebe, istatistik) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

KPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018-KPSS lisans sınavı, çoklu oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 22 Temmuz 2018 sabah oturumunda yapılacak. 81 ilde yapılacak sınava 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Aynı gün öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

2018-KPSS Alan Bilgisi sınavı üç oturumda gerçekleştirilecek. 28 Temmuz'daki sabah oturumuna 67 bin 826 aday, aynı gün öğleden sonra oturumuna 92 bin 36 aday katılacak. 29 Temmuz sabah gerçekleştirilecek üçüncü alan bilgisi oturumuna ise 83 bin 218 aday girecek.

5 Ağustos'ta düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ise 306 bin 242 aday başvuru yaptı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 15 dakika kuralı, aşağıdaki verilen sınavlar için geçerli olacak. Yani sınavlara 10.00 ve 14.30'dan sonra gelen adaylar alınmayacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika