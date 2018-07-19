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KPSS ortaöğretim başvuruları saat kaçta bitiyor? (KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı!)

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

KPSS ortaöğretim düzeyi için başvurular bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından 3 Temmuz 2018 tarihinde başlatılan KPSS ortaöğretim başvuruları için bugün son gün. Bu sınava başvurmak isteyen adaylar KPSS ortaöğretim başvuruları saat kaçta sona eriyor bilmek istiyorlar. Aynı zamanda ÖSYM, AİS üzerinden KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgelerini erişime açtı. 2018 KPSS ortaöğretim düzeyi başvuru saat kaçta sona eriyor? KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPSS ortaöğretim başvuruları saat kaçta bitiyor? (KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı!)

KPSS ortaöğretim düzeyi için başvurular bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından 3 Temmuz'da başlayan başvuru süresi bugün bitiyor. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra başvurularını yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda ÖSYM, AİS üzerinden KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgelerini erişime açtı. KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı bağlantısı haberimizde. Peki 2018 KPSS ortaöğretim düzeyi başvuru saat kaçta sona eriyor? KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPPS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI SAAT KAÇTA SONA ERİYOR?

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için başvurular 3 Temmuz'da başladı. Sınava başvuru işlemleri, 19 Temmuz'a kadar sürecek. Sınav ücreti ödemesi ise 20 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümleri kapsamında, 2018 KPSS ortaöğretim düzeyi, 7 Ekim'de uygulanacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ (1, 2, 3. OTURUM) GİRİŞ BELGESİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'daki KPSS alan bilgisi sınavları birinci oturum (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve ikinci oturum (hukuk, iktisat, maliye) ile 29 Temmuz'daki üçüncü oturum (işletme, muhasebe, istatistik) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

KPSS alan bilgisi sınavları birinci oturumuna girecek adaylar 28 Temmuz'da saat 10.00’dan sonra, ikinci oturuma girecek adaylar 14.30'dan sonra, 29 Temmuz'daki üçüncü oturuma girecek adaylar ise saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM, KPSS lisans (alan bilgisi) giriş belgesini adayların erişimine açtı. Aşağıdaki linkten giriş yaparak KPSS giriş belgesini temin edebilirsiniz.

KPSS sınav giriş belgesi için tıklayınız

KPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018-KPSS lisans sınavı, çoklu oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 22 Temmuz 2018 sabah oturumunda yapılacak. 81 ilde yapılacak sınava 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Aynı gün öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

2018-KPSS Alan Bilgisi sınavı üç oturumda gerçekleştirilecek. 28 Temmuz'daki sabah oturumuna 67 bin 826 aday, aynı gün öğleden sonra oturumuna 92 bin 36 aday katılacak. 29 Temmuz sabah gerçekleştirilecek üçüncü alan bilgisi oturumuna ise 83 bin 218 aday girecek.

5 Ağustos'ta düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ise 306 bin 242 aday başvuru yaptı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 15 dakika kuralı, aşağıdaki verilen sınavlar için geçerli olacak. Yani sınavlara 10.00 ve 14.30'dan sonra gelen adaylar alınmayacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 5 Ağustos 2018 saat: 10.15

DİKKAT!

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2018 sınav sonuç takvimine göre yukarıda adı geçen KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinden açıklanacak.

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