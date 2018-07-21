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KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS'de silgi kalem veriliyor mu?

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.07.2018 22:13 | Son Güncelleme

KPSS genel kültür ve eğitim bilimleri sınavı sabah ve öğlen olarak iki oturumda yapılacak. Sınava girecek adaylar, KPSS saat kaçta başlayacak, ne kadar süre veriliyor, sınavda kalem - silgi veriliyor mu merak ediyorlar. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları ne zaman başlayacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınava girişte gerekli olan evraklar ve sınava girerken neler bulundurmak gerekiyor sorularının cevabı haberimizde...

KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS'de silgi kalem veriliyor mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS, 22 Temmuz Pazar günü iki oturumda gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri olmak üzere sabah - öğlen iki oturumda yapılacak KPSS sınavına girecek adaylar heyecanlı. KPSS kaçta başlayacak, kaçta bitecek, ne kadar süre verilecek merak ediliyor. Aynı zamanda sınava girişte gerekli olan evraklar ile sınavda bulundurmanız gerekenler neler araştırılıyor. 2018 KPSS'ye dair bilgiler detayları ile haberimizde.

KPSS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Devlet dairelerinde memur olmak, kamu personeli olmak için girilen KPSS maratonu 22 Temmuz Pazar günü başlıyor. İlk olarak Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı ile Eğitim Bilimleri sınavı yapılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. ÖSYM tarafından yapılacak KPSS sınav tarihleri, sınav süreleri şu şekilde;

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi): 5 Ağustos 2018, Saat: 10.15, 75 dakika

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ - AİS

ÖSYM, KPSS lisans (alan bilgisi) giriş belgesini adayların erişimine açtı. Aşağıdaki linkten giriş yaparak KPSS giriş belgesini temin edebilirsiniz.

KPSS sınav giriş belgesi için tıklayınız

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2018-KPSS/ÖABT/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ
DOLMAMIŞ PASAPORT

KPSS SINAVINDA KALEM - SİLGİ VERİYORLAR MI?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
1- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye,
küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal
içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik
cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil
cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,
2- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlarla,
3- Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
4- Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar,
pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
5- Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
6- İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2018 sınav sonuç takvimine göre yukarıda adı geçen KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinden açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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