KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS'de silgi kalem veriliyor mu?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi): 5 Ağustos 2018, Saat: 10.15, 75 dakika

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ - AİS

ÖSYM, KPSS lisans (alan bilgisi) giriş belgesini adayların erişimine açtı. Aşağıdaki linkten giriş yaparak KPSS giriş belgesini temin edebilirsiniz.

KPSS sınav giriş belgesi için tıklayınız

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2018-KPSS/ÖABT/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ

DOLMAMIŞ PASAPORT

KPSS SINAVINDA KALEM - SİLGİ VERİYORLAR MI?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

1- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye,

küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal

içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik

cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil

cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

2- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar

özelliği bulunan cihazlarla,

3- Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

4- Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar,

pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

5- Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

6- İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.