KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS'de silgi kalem veriliyor mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS, 22 Temmuz Pazar günü iki oturumda gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri olmak üzere sabah - öğlen iki oturumda yapılacak KPSS sınavına girecek adaylar heyecanlı. KPSS kaçta başlayacak, kaçta bitecek, ne kadar süre verilecek merak ediliyor. Aynı zamanda sınava girişte gerekli olan evraklar ile sınavda bulundurmanız gerekenler neler araştırılıyor. 2018 KPSS'ye dair bilgiler detayları ile haberimizde.

KPSS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Devlet dairelerinde memur olmak, kamu personeli olmak için girilen KPSS maratonu 22 Temmuz Pazar günü başlıyor. İlk olarak Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı ile Eğitim Bilimleri sınavı yapılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. ÖSYM tarafından yapılacak KPSS sınav tarihleri, sınav süreleri şu şekilde;

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika