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KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.07.2018 16:34 | Son Güncelleme

Sabırsızlıkla beklenen KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. 2018 KPSS adayları ise arayışa geçti. ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav yerleri nereden öğrenilir? KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

Sabırsızlıkla beklenen KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. 2018 KPSS sınav tarihleri ne zaman? Peki KPSS sınav giriş yerleri nereden sorgulanacak?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Lisans Eğitim Bilimleri Sınavı'na giriş yerleri açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS lisans sınav yerleri 12 Temmuz 2018 saat 16.30 itibari ile www.osym.gov.tr adresi üzerinde öğrenilebiliniyor.

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

kpss

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

2018-KPSS/ÖABT/DHBT sınava giriş belgesi

Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
99 da kpssı kazandım pesınden ıscılıgı kazandım ama ıse gıremedım.artık komık gelıyor bana bu sınav ıslerı..bosuna sınava gırıyoruz.
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