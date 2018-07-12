KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

Sabırsızlıkla beklenen KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. 2018 KPSS sınav tarihleri ne zaman? Peki KPSS sınav giriş yerleri nereden sorgulanacak?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Lisans Eğitim Bilimleri Sınavı'na giriş yerleri açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS lisans sınav yerleri 12 Temmuz 2018 saat 16.30 itibari ile www.osym.gov.tr adresi üzerinde öğrenilebiliniyor.

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15