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KPSS soru ve cevapları açıklandı! KPSS 2018 soru kitapçıkları AİS’te erişime açıldı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

Sınavlarını kontrol etmek isteyen KPSS adaylarının beklediği duyuru geldi ve ÖSYM, KPSS soru ve cevaplarını AİS’te adayların erişimine açtı. Sınava girmeyenler soruların %10’ununu görebiliyorlar. İşte KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için AİS giriş linki ile KPSSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

KPSS soru ve cevapları açıklandı! KPSS 2018 soru kitapçıkları AİS’te erişime açıldı!

22 Temmuz’da sınava KPSS yani Kamu Personel Seçmeme Sınavına girenlerin beklediği haber geldi. ÖSYM soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını adaylarını erişimine açtı. Böylece adaylar sonuçlar açıklanmadan önce sınavlarının nasıl geçtiğine dair bir fikir edinebilecekler. Peki soru kitapçıkları nereden öğrenilebilir?

KPSS 2018 SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM, sorumluluğu altındaki diğer sınavlarda olduğu gibi soru kitapçıklarını AİS üzerinden erişime açtı. Aşağıdaki bağlantı ile AİS’e ulaşabilir ve KPSS ile ilgili başlığa tıklayıp T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz ile giriş yaparak soru ve cevapları kontrol edebilirsiniz.

KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için tıklayınız

ÖSYM’NİN KPSS DUYURUSU

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular
Genel Kültür: Bulunmamaktadır.
Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavının sonuçları 31 Ağutos'ta ilan edilecek.

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KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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