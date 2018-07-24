KPSS soru ve cevapları açıklandı! KPSS 2018 soru kitapçıkları AİS’te erişime açıldı!

22 Temmuz’da sınava KPSS yani Kamu Personel Seçmeme Sınavına girenlerin beklediği haber geldi. ÖSYM soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını adaylarını erişimine açtı. Böylece adaylar sonuçlar açıklanmadan önce sınavlarının nasıl geçtiğine dair bir fikir edinebilecekler. Peki soru kitapçıkları nereden öğrenilebilir?

KPSS 2018 SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM, sorumluluğu altındaki diğer sınavlarda olduğu gibi soru kitapçıklarını AİS üzerinden erişime açtı. Aşağıdaki bağlantı ile AİS’e ulaşabilir ve KPSS ile ilgili başlığa tıklayıp T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz ile giriş yaparak soru ve cevapları kontrol edebilirsiniz.

KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için tıklayınız

ÖSYM’NİN KPSS DUYURUSU

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.