KPSS soru ve cevapları açıklandı! KPSS 2018 soru kitapçıkları AİS’te erişime açıldı!

22 Temmuz’da sınava KPSS yani Kamu Personel Seçmeme Sınavına girenlerin beklediği haber geldi. ÖSYM soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını adaylarını erişimine açtı. Böylece adaylar sonuçlar açıklanmadan önce sınavlarının nasıl geçtiğine dair bir fikir edinebilecekler. Peki soru kitapçıkları nereden öğrenilebilir?
ÖSYM, sorumluluğu altındaki diğer sınavlarda olduğu gibi soru kitapçıklarını AİS üzerinden erişime açtı. Aşağıdaki bağlantı ile AİS’e ulaşabilir ve KPSS ile ilgili başlığa tıklayıp T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz ile giriş yaparak soru ve cevapları kontrol edebilirsiniz.
KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için tıklayınız
ÖSYM’NİN KPSS DUYURUSU
22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.
2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.
Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular
Genel Kültür: Bulunmamaktadır.
Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavının sonuçları 31 Ağutos'ta ilan edilecek.
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi
Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü
Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Erdoğan'dan komşuya önemli telefon
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum