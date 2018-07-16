KPSS tercih kılavuzu 2018: Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli yerleştirme tercihler için son gün! (ÖSYM AİS başvuru ekranı)

KPSS puanına göre Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel başvurusu bugün sona eriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. KPSS kılavuzunda, Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel başvuru şartları ve KPSS kılavuzu haberimizde. İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans); ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Önlisans) girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

2- Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

3- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Adı geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar.