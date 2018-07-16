KPSS tercih kılavuzu 2018: Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli yerleştirme tercihler için son gün! (ÖSYM AİS başvuru ekranı)

KPSS puanına göre Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel başvurusu bugün sona eriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. KPSS kılavuzunda, Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel başvuru şartları ve KPSS kılavuzu haberimizde. İşte detaylar...
KPSS-2016 puanına göre alınacak Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel başvuruları 10-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Başvuru, bugün saat 23.59'e kadar yapılacabilecek. Başvuruları aşağıdaki ÖSYM AİS sayfasından yapabilirsiniz.
Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel başvuru için tıklayınız
1- Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans); ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Önlisans) girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
2- Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.
3- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Adı geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar.
4- Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz ve bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı işyerlerini kurumsal internet (http://www.kgm.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.
5- Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel pozisyonlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2017/4 ve 2018/3 yerleştirmeleri ile yerleşen adayların tercihleri sistem tarafından engellenecektir.
KPSS TERCİH KILAVUZU: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ŞARTLARI
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
Yerleştirme sonuçlarını adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar hizmet sözleşmelerinin hazırlanması için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (http://www.kgm.gov.tr) öğreneceklerdir.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ATANMASI
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
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