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LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.08.2018 07:05 | Son Güncelleme

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 LGS 1. nakil dönemi sona erdi. 6 Ağustos Pazartesi başlayan LGS 1. nakil terchi başvuruları, 10 Ağustos Cuma günü saat 17.00'da sona erdi. Şimdi öğrenci ve velileri gözlerini MEB'e çevirdi. Ve LGS nakil sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Lise Geçiş Sınavı yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları 4 dönem halinde yapılacak. Peki LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi...

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi

LGS 1. nakil dönemi sona erdi. Lise Geçiş Sınavı olan LGS sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde MEB tarafından açıklanmıştı. Fakat LGS sonuçlarına göre hiçbir yere yerleşemeyen veya istediği yere yerleşemeyen öğrenciler ile velileri, nakil başvurusu yapabiliyorlar. 6 Ağustos Pazartesi günü başlayan LGS 1. nakil dönemi, 10 Ağustos Cuma günü sona erdi. Şimdi sıra MEB'in LGS nakil sonuçlarını açıklamaya geldi. 4 dönem olarak planlanan LGS nakil tercih başvuruları için gözler MEB'te. Peki MEB, LGS 1. nakil sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi...

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakiller, 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül dönemlerinde yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr/" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. İşte LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi...

2018 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

TARİH İŞLEM
06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı
03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı
17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLİYOR?

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.

HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT ALANINA TABİ OLACAK

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız

TABAN PUANLARA VE BOŞ KONTENJANLARA DİKKAT

Veliler ile öğrencilerin nakil başvurusu yaparken boş kontenjanları dikkate almaları gerekiyor. MEB, geçtiğimiz hafta nakil başvurularına hazırlık olarak velilerin incelemesi için boş kalan kontenjanların listesini ve liselerin taban puanlarını yayımladı.

1. NAKİL BAŞVURU TERCİH LİSTELERİ

2018 LGS 1. nakil başvuru tercih listeleri için tıklayınız

2018 Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okulların tercih listeleri için tıklayınız

Yukarıdaki sayfalarda ekranda istenilen bilgiler ile il ve ilçenizi, okul türünü ayarlayıp okulların boş kontenjan ve taban puanı bilgilerini görebilirsiniz.

BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

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