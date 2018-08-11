LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi

LGS 1. nakil dönemi sona erdi. Lise Geçiş Sınavı olan LGS sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde MEB tarafından açıklanmıştı. Fakat LGS sonuçlarına göre hiçbir yere yerleşemeyen veya istediği yere yerleşemeyen öğrenciler ile velileri, nakil başvurusu yapabiliyorlar. 6 Ağustos Pazartesi günü başlayan LGS 1. nakil dönemi, 10 Ağustos Cuma günü sona erdi. Şimdi sıra MEB'in LGS nakil sonuçlarını açıklamaya geldi. 4 dönem olarak planlanan LGS nakil tercih başvuruları için gözler MEB'te. Peki MEB, LGS 1. nakil sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte 2018 LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi... LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakiller, 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül dönemlerinde yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr/" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. İşte LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi...

2018 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ TARİH İŞLEM 06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı 03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı 17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK? Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor. EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLİYOR? İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır. Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.