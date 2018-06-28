LGS 2018: Kontenjanlar ne zaman yayımlanacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS sonuçları açıklandı ve çok sayıda öğrenci puanlarının kaç oluğunu ve yüzdelik dilimlerini öğrendiler. Şimdi öğrenciler puanlarına göre okul tercihi yapacaklar. MEB'in LGS tercih kılavuzunu yayımlaması ile lise tercih sürecine geçilecek. Öğrenciler puanlarına göre kontenjanları dikkate alarak okul tercihi yapacaklar.
MEB'in paylaştığı tercih kılavuzuna göre öğrencilerden tercihlerin alınmasına 2 Temmuz'da başlanacak ve 13 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzda okulların kontenjanlar dahil çeşitli bilgileri olacak. Bunu 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların ilan edilmesi takip edecek.
4 KEZ NAKİL BAŞVURUSU YAPILACAK.
TEOG'da olduğu gibi LGS tercih sürecinde nakil başvuruları yapılabilecek. Öğrenciler yerleştirme sonucu sonrası okul değiştirmek isterlerse YEP'e göre nakil tercih başvurusu yapabilecekler. 8 Eylül tarihine kadar hafta nakil başvuruları yapılacak ve Pazartesi günleri nakil tercihleri alınacak.
LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Kılavuza göre, tercih işlemi, e-okuldan yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Özel liselere kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 27 Haziran-13 Temmuz 2018 arasında tamamlanacak. 2 Temmuz'da tercihlere esas kontenjan tabloları ilan edilecek.
Yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.
6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre gerçekleştirilecek.
Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.
Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
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