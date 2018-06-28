LGS 2018: Kontenjanlar ne zaman yayımlanacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS sonuçları açıklandı ve çok sayıda öğrenci puanlarının kaç oluğunu ve yüzdelik dilimlerini öğrendiler. Şimdi öğrenciler puanlarına göre okul tercihi yapacaklar. MEB'in LGS tercih kılavuzunu yayımlaması ile lise tercih sürecine geçilecek. Öğrenciler puanlarına göre kontenjanları dikkate alarak okul tercihi yapacaklar.

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB'in paylaştığı tercih kılavuzuna göre öğrencilerden tercihlerin alınmasına 2 Temmuz'da başlanacak ve 13 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzda okulların kontenjanlar dahil çeşitli bilgileri olacak. Bunu 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların ilan edilmesi takip edecek.

4 KEZ NAKİL BAŞVURUSU YAPILACAK.

TEOG'da olduğu gibi LGS tercih sürecinde nakil başvuruları yapılabilecek. Öğrenciler yerleştirme sonucu sonrası okul değiştirmek isterlerse YEP'e göre nakil tercih başvurusu yapabilecekler. 8 Eylül tarihine kadar hafta nakil başvuruları yapılacak ve Pazartesi günleri nakil tercihleri alınacak.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME DETAYLARI

Kılavuza göre, tercih işlemi, e-okuldan yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.