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LGS-2018 tercih dönemi başladı! Kontenjanlar belli oldu mu? Yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.07.2018 07:36 | Son Güncelleme

2018 LGS tercih dönemi bugün başladı. Lise Geçiş Sınavı sonrasında takvime göre MEB tarafından bugün kontenjanların ilan edilmesi bekleniyor. 2-13 Temmuz arasında yapılan tercihleri sonrasında MEB tarafından yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Takvimde daha sonrasında ise yerleştirme sonuçlarına göre nakil tercihleri alınmaya başlanacak. Peki LGS-2018 kontenjanları belli oldu mu? Yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS-2018 tercih dönemi başladı! Kontenjanlar belli oldu mu? Yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

2018 LGS tercih dönemi, MEB tarafından açıklanan "ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimine" göre bugün başladı. 2 Temmuz Pazartesi, MEB tarafından "Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı" yapılacak. Bu ilan ile birlikte 2-13 Temmuz tarihlerinde yerleştirme işlemleri için tercihler alınmaya başlanacak. MEB tarafından yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kontenjanların ilanı ile birlikte nakil tercih başvuruları başlayacak. MEB'in aşağıdaki resmi sitesinden bugün açıklanacak kontenjanları takip edebilirsiniz. Peki yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS tercih yerleştirme dönemine dair detaylar...

KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB'in paylaştığı tercih kılavuzuna göre öğrencilerden tercihlerin alınmasına 2 Temmuz'da başlanacak ve 13 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzda okulların kontenjanlar dahil çeşitli bilgileri olacak. Bunu 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların ilan edilmesi takip edecek.

Kontenjan Tabloların ilanı için tıklayınız

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

LGS-tercih-takvimi

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME DETAYLARI

Kılavuza göre, tercih işlemi, e-okuldan yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Özel liselere kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 27 Haziran-13 Temmuz 2018 arasında tamamlanacak. 2 Temmuz'da tercihlere esas kontenjan tabloları ilan edilecek.

Yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.

Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

OKUL TERCİHİ ZORUNLU OLACAK

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrencilerin ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercihleri alınacak.

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla beş okul tercihi yapabilecek.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas dördüncü nakil başvuru döneminde
mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla beş, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla beş okul olmak üzere toplam 15 okul tercihinde bulunabilecek.

İKAMETGAHINA GÖRE TERCİH YAPAN AVANTAJLI!

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renklere göre gruplandırıldı. Buna göre yeşil renk, öğrencilerin ikamet adresinin bulunduğu "kayıt alanı"nda yer alan okulları; mavi renk, öğrencilerin ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alanlar okulları; kırmızı renk ise öğrencilerin ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulundukları kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden "komşu kayıt alanı"ndaki öğrencilerden; komşu kayıt alanındaki öğrenciler de "diğer" kayıt alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacak.

Kayıt alanında bir ortaokulda dönem olarak fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha avantajlı olacak Yerel yerleştirmede öğrencilerin sekizinci sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecek.

Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5,5-10 gün olanlara göre; 5,5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10,5-15 gün olanlara göre; 10,5-15 gün devamsızlığı olan öğrenciler 15,5-20 gün olanlara göre; 15,5-20 gün devamsızlığı olan öğrenciler de 20 gün üzeri olanlara göre daha avantajlı olacak. Yerel yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecek.

NAKİL BAŞVURULARI NEYE GÖRE YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.

BAŞVURULARDA EŞİTLİK OLURSA NE OLACAK?

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

TERCİH DANIŞMANLIKLARI KOMİSYONLARI

MEB, 2-13 Temmuz'da oluşturulacak tercih danışmanlığı komisyonları aracılığıyla talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları, açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek.

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