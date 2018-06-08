LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) en büyük tartışma fen ve matematik sorularının çok zor ve işlemli olması nedeniyle verilen sürenin yetersizliği oldu. Öğrencilerin büyük çoğunluğu bu soruları çözemedikleri ve zamanında yetiştiremedikleri için gözyaşlarına boğuldu.

Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre; eğitimciler bugüne kadar yapılmış sınavlar arasında en zor soruların toplam 40 matematik ve fen sorusundan oluşan sayısal bölümde olduğunu, öğrencilerin bu soruları çözmeleri için tanınan 60 dakikalık süre ve soru başına düşen 1.5 dakikada yetiştirmelerinin olanaksız olduğunu dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da, “Okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerinin ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulandı. Bu sınavda okuyan, okudukları hakkında analiz yapan, irdeleyen başarılı olacaktır. Sorular üst üste düşünme becerilerine odaklanmıştır. Öğrencilerin yüzde 10’unun yerleşeceği okullar için bir seçme sınavıydı. Kamuoyunda da genel algı olumlu” yanıtını verince sorularla ilgili tartışmalar yeniden başladı.