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LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.06.2018 06:19 | Son Güncelleme

MEB, LGS soru ve çözümlerini EBA’da yayınladı. Fen ve matematik sorularını çözmek, sonra cevap kâğıdına geçirmek için öğrencilerin 60 dakikası vardı. Öğretmenler, 2 teste toplam 63.67 dakika harcadı. 20 matematik sorusunun çözülme süresi öğretmen için 38.5 dakika oldu. Öğretmenin soru başına harcadığı süre 1.92 dakika. Oysa sınavdaki öğrencinin 1.5 dakikası vardı.

LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) en büyük tartışma fen ve matematik sorularının çok zor ve işlemli olması nedeniyle verilen sürenin yetersizliği oldu. Öğrencilerin büyük çoğunluğu bu soruları çözemedikleri ve zamanında yetiştiremedikleri için gözyaşlarına boğuldu.

Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre; eğitimciler bugüne kadar yapılmış sınavlar arasında en zor soruların toplam 40 matematik ve fen sorusundan oluşan sayısal bölümde olduğunu, öğrencilerin bu soruları çözmeleri için tanınan 60 dakikalık süre ve soru başına düşen 1.5 dakikada yetiştirmelerinin olanaksız olduğunu dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da, “Okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerinin ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulandı. Bu sınavda okuyan, okudukları hakkında analiz yapan, irdeleyen başarılı olacaktır. Sorular üst üste düşünme becerilerine odaklanmıştır. Öğrencilerin yüzde 10’unun yerleşeceği okullar için bir seçme sınavıydı. Kamuoyunda da genel algı olumlu” yanıtını verince sorularla ilgili tartışmalar yeniden başladı.

ÖĞRENCİYE SÜRE 1.5 DAKİKAYDI

Peki, sorular gerçekten verilen süre içinde çözülebilir miydi? Yanıtı, soruları Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) çözen MEB branş öğretmenleri verdi. Sınavda 20’şer soruluk matematik ve fen sorularından oluşan sayısal bölüm için öğrencilere toplam 60 dakika süre verildi. Öğrencilerin her soru için süreleri 1.5 dakika olacaktı.

EBA’da ise 20 matematik sorusu matematik öğretmeni tarafından 38.5 dakikada çözüldü. Öğretmenin soru başına harcadığı süre ise 1.925 dakika oldu. Üstelik sorunun cevap kâğıdına kodlanması da eklendiğinde öğretmenin soru başına harcadığı süre 2 dakikayı buluyordu. Fen öğretmeni ise EBA’da bu soruları 25.17 dakikada çözdü. Soru başına 1.25 dakika harcadı. Bu süre içinde yine cevabı kodlama yer almadı.

Sınavda 40 sorudan oluşan sayısal test için öğrencilere 60 dakika süre verilirken, öğretmenler bu sorular için toplam 63.67 dakika harcadı. Soru başına öğretmen için süre 1.59 dakika oldu. Cevapların kâğıda kodlanmasının da bu süre içinde olmadığını unutmamak gerekiyor. Öğrencilere düşünmeleri, işlemleri gerçekleştirmeleri, sonra kontrol edip, cevap kâğıdındaki yuvarlağa taşırmayacak şekilde dikkatlice işaretlemeleri için 60 dakikalık süre verilirken, öğretmen cevap kağıdına işaretleme bile yapmadan sadece soruları çözmek için toplam 63.67 dakika harcadı.

Şimdi akıllarda aynı soru var: Öğretmenler bile istenen süre içinde soruları çözemezken, 14 yaşındaki çocuklar bir de üzerlerinde sınav stresi, heyecanı varken nasıl öğretmenden daha iyi bir performans gösterebilirdi?

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