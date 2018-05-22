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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

Sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'daki merkezi sınavın giriş belgeleri, e-okul sisteminden temin edilecek.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri e-okul sisteminden açıklandı. Öğrenci velileri, e-okul veli bilgilendirme sisteminden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

Bakanlığın yapacacağı ve bu yıl 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğine bağlı olarak gireceği merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak.

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LYS 2 HAZİRAN'DA

2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

LYS NASIL OLACAK?

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Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SINAV MII ? NE SINAVI LAN YIL OLMUŞ 2018 HALA GEREKSİZ SINAV MUHABBETİ ! YOK MU AKLI BAŞINDA BİRİ BU ÜLKEYİ DÜŞMAN TARAFINDAN DİZAYN EDİLMİŞ BU BOKTAN EĞİTİM VE SINAV SİSTEMİNDEN KURTARACAK !!!!!
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