LGS nakil tercih işlemleri 2018: E-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar

LGS nakil başvuruları dün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yerleştirme sonucunda istediği okula yerleşemeyen ya da herhangi bir okula yerleştirilmeyen öğrencilerin nakil tercih başvurusu yapabileceği okulların kontenjanlarını açıkladı. Öğrenciler, 6 Ağustos'ta başlayan bu nakil döneminde boş kontenjanlara göre başvurularını 12 Ağustos saat 17.00'a kadar yapmak zorundalar. LGS 1. nakil tercih başvuru sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. İşte dün başlayan ve e-okul üzerinden yapılacak yerel yerleştirme ile merkezi yerleştirmeye esas 1. nakil başvurusu hakkında detaylar...
Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.
NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ
|TARİH
|İŞLEM
|06-10 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|13 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
|13-17 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|19 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
|27-31 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|03 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı
|03-06 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|08 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı
|17 Eylül 2018
|2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT ALANINA TABİ OLACAK
İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.
MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız
TABAN PUANLARA VE BOŞ KONTENJANLARA DİKKAT
Veliler ile öğrencilerin nakil başvurusu yaparken boş kontenjanları dikkate almaları gerekiyor. MEB, geçtiğimiz hafta nakil başvurularına hazırlık olarak velilerin incelemesi için boş kalan kontenjanların listesini ve liselerin taban puanlarını yayımladı.
2018 LGS 1. nakil başvuru tercih listeleri için tıklayınız
2018 Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okulların tercih listeleri için tıklayınız
Yukarıdaki sayfalarda ekranda istenilen bilgiler ile il ve ilçenizi, okul türünü ayarlayıp okulların boş kontenjan ve taban puanı bilgilerini görebilirsiniz.
BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
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