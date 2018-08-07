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LGS nakil tercih işlemleri 2018: E-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

MEB tarafından yayınlanan yerleştirmeye esas nakil kılavuzu ile birlikte LGS 1. nakil tercih başvurularının alınmasına dün başladı. 6-10 Ağustos tarihinde yapılacak 2018 LGS nakil işlemleri, yerel yerleştirme ve LGS sonuçları sonrasında bir yere veya istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, MEB tarafından yayınlanan boş kontenjanlara göre başvurularını yapacaklar. LGS nakil işlemi 4 seferde yapılacak. Nakil başvuru nasıl yapılacak? Nakil başvuru kılavuzu, okulların kontenjan listeleri haberimizde

LGS nakil tercih işlemleri 2018: E-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar

LGS nakil başvuruları dün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yerleştirme sonucunda istediği okula yerleşemeyen ya da herhangi bir okula yerleştirilmeyen öğrencilerin nakil tercih başvurusu yapabileceği okulların kontenjanlarını açıkladı. Öğrenciler, 6 Ağustos'ta başlayan bu nakil döneminde boş kontenjanlara göre başvurularını 12 Ağustos saat 17.00'a kadar yapmak zorundalar. LGS 1. nakil tercih başvuru sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. İşte dün başlayan ve e-okul üzerinden yapılacak yerel yerleştirme ile merkezi yerleştirmeye esas 1. nakil başvurusu hakkında detaylar...

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

TARİH İŞLEM
06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı
03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı
17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT ALANINA TABİ OLACAK

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız

TABAN PUANLARA VE BOŞ KONTENJANLARA DİKKAT

Veliler ile öğrencilerin nakil başvurusu yaparken boş kontenjanları dikkate almaları gerekiyor. MEB, geçtiğimiz hafta nakil başvurularına hazırlık olarak velilerin incelemesi için boş kalan kontenjanların listesini ve liselerin taban puanlarını yayımladı.

1. NAKİL BAŞVURU TERCİH LİSTELERİ

2018 LGS 1. nakil başvuru tercih listeleri için tıklayınız

2018 Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okulların tercih listeleri için tıklayınız

Yukarıdaki sayfalarda ekranda istenilen bilgiler ile il ve ilçenizi, okul türünü ayarlayıp okulların boş kontenjan ve taban puanı bilgilerini görebilirsiniz.

BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

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