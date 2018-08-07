LGS nakil tercih işlemleri 2018: E-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar

LGS nakil başvuruları dün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yerleştirme sonucunda istediği okula yerleşemeyen ya da herhangi bir okula yerleştirilmeyen öğrencilerin nakil tercih başvurusu yapabileceği okulların kontenjanlarını açıkladı. Öğrenciler, 6 Ağustos'ta başlayan bu nakil döneminde boş kontenjanlara göre başvurularını 12 Ağustos saat 17.00'a kadar yapmak zorundalar. LGS 1. nakil tercih başvuru sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. İşte dün başlayan ve e-okul üzerinden yapılacak yerel yerleştirme ile merkezi yerleştirmeye esas 1. nakil başvurusu hakkında detaylar...

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

TARİH İŞLEM 06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı 03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı 17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT ALANINA TABİ OLACAK

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.