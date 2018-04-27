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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.04.2018 20:12 | Son Güncelleme

Liselere Giriş Sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti. 2 Haziran 2018'de yapılacak olan Liselere Giriş Sınav sonuçlarının, 24 Haziran seçimleri sonrasında açıklanacağı iddiası Meclis gündemine taşındı.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihi olarak 24 Haziran’ı açıklamasının ardından aynı gün yapılacak olan üniversite sınavı 30 Haziran – 1 Temmuz’a ertelendi.

Üniversite sınavlarının ardından seçim Lise sınavlarını da vurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzunda, Liselere Giriş Sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti. 2 Haziran 2018'de yapılacak olan Liselere Giriş Sınav sonuçlarının, 24 Haziran seçimleri sonrasında açıklanması yönünde, ilgili biriminize sözlü talimat verildiği bilgilerine ulaşılmıştır” dedi.

“İŞLEMLERİN AKSAMASINA NEDEN OLACAK MIDIR?”

CHP’li Özkan, Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

“1. Liselere Giriş Sınav sonuçlarının 24 Haziran seçimlerinden sonra açıklanması yönünde bir talimat verilmiş midir? Verilmiş ise;

a) 24 Haziran seçimlerinin beklenmesinin sebepleri nelerdir?

b) Bu karar ya da talimat liselere yerleştirme iş ve işlemlerinin aksamasına neden olacak mıdır?

c) Liselere Yerleştirme iş ve işlemleri ile seçimlerin ya da sonuçlarının herhangi bir bağlantısı var mıdır?

  1. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzunda, 22 Haziran'da açıklanacağı duyurulan merkezi sınav sonuçlarının, seçimler sonrasında açıklanması kararının sebepleri nelerdir?”
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sınav herzaman olur
cunku cocuklari nasil bi sonuc bekliyecek secimden once puan kaybetmemek icin
Eğitimin her zaman 2. planda oldugu bir ülkede gelişmeyi bekliyoruz
bu çocukların hakkını ödeyemezsiniz a parti olsun b parti olsun farketmez kendi siyasi çıkarlarınız için bu çocukların okul hayatı ile oynuyorsunuz
Dalga geçer gibi ülke yönetiyorlar ya. Çocuk bile düşünür bunları. Hiç bir işleri doğru değil. Tek icraatleri bizi germek, stres sahibi yapmak ve huzurumuzu kaçırmak.
sınavı dikat etmeden hareket eden pisliktir pisliklten milete hayır gelimi bir öğrenci kaç yılda tetişiyo ne oludu secimi ertesi gun yapsınlar resmi tatil yapsalardı erteleyeceklerine öğrencini ayarını niy bouzuyonuz
ULAN ŞUNA BAK ÜLKEDE HER BOKU SINAVA BAĞLAMIŞLAR SINAVIN BİRİ 2 GÜN SARKSA TRAFİK KARIŞIYO ! BAKALIM AKLI BAŞINDA BİRİ ÇIKIP BU REZALETİ ( SINAV SİSİTEMİNİ ) BİTİRECEK Mİ ?
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