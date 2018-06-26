LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB yepki çekti!

Yeni liseye geçiş sistemi kapsamında sınav ile öğrenci alacak olan Türkiye'nin en iyi okullarına girmek isteyen 1 milyon öğrenci heyecanla LGS sonuçlarını bekliyor. Bugün LGS sonuçları ilan edilecek ve MEB'in LGS sorgulama ekranı ile öğrenciler sınavdan kaç puan aldıklarını öğrenecekler. Sınavlı veya sınavsız lise tercihlerini de bu puana göre yapacaklar. Peki sabah saatlerinden bu yana MEB'den bir açıklama bekleyen öğrenciler ne zaman puan sorgulama yapabilecekler? LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kurumun diğer sınavlardaki uygulamaları göz önüne alındığında sonuçların 14.00'a ilan edilmesi bekleniyor.
SOSYAL MEDYADA MEB'E -TEPKİ
Sonuçların açıklanmadığı her dakika öğrenciler ve veliler sosyal medyadan MEB'e çağrıda bulunuyorlar ve sonuçların saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istediklerini dile getiriyorlar. Kimileri de bu bekleme sürecinin stresini komik paylaşımlarla atıyor. İşte LGS sonuçları ile ilgili ilgi çeken paylaşımlar...
MEB, en azından sonuçların kaçta açıklanacağını duyursa da, veli ve öğrenciler dakikada bir ekran başına geçip sinir harbi yaşamasa ama nerdeee!— Abbas Güçlü (@AbbasGucluTR) 26 Haziran 2018
MEB gibi kazık soru sormuyoruz! Soru çok basit:#LGS kaçta açıklanacak???
Sınav sonuçlarını vermelerini geçtim, ne zaman açıklama yapılacağına dair bir açıklama bile yok!! Bu kadar mı değersiz sizin için bu çocuklar?? #LGS #MEB— Ülgen MERT TUĞSAL (@DrUlgenMrTgsL) 26 Haziran 2018
#LGS secim sebebiyle aciklanmadi sesimiz cikmadi bugun aciklanacak ama hâlâ saat konusuna açıklama yapilmis degil binlerce cocuk merakla bekliyor bari bir aciklama yapılsın @tcmeb— xberrasena (@xberrasena) 26 Haziran 2018
Yether açıklayın lan şu sonuçları 275815271517151 gündür bekliyoruz #lgs— koltuktandüştümyagülmekten (@blueandnightz) 26 Haziran 2018
#seçim sonuçları 4 saatte açıklayanlar , #LGS sonuclarını 25 gün oldu acıklayamıyorlar mı ?!— ebru güntaş (@ebruguntas) 26 Haziran 2018
kanka açıklayacaksın bugün umarım? @tcmeb #LGS #LGS2018— Fat diye bilinir fat diye okunur (@FATIMAYDOGAN) 26 Haziran 2018
Ne tarafa doğru çıldırıyoruz ? #LGS— Eliz Zelal Çelik (@elizzcx) 26 Haziran 2018
Sınav sonuçlarının ilanı ile bu sefer lise tercih süreci başlayacak. Önceki sınavlarda olduğu gibi öğrenciler puanlarına göre gitmek istedikleri liseleri MEB'e bildirecekler. E-okul üzerinden yapılması beklenen tercih işlemleri için öğrencilere 2018 LGS yerleştirme kılavuzu yardımcı olacak. Kılavuzda okul kodları ve kontenjan bilgileri ile yerleştirme sürecine dair yönergeler yer alacak. Peki LGS yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Yerleştirme kılavuzunun bu hafta içinde yani hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
KAYIT SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR
2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.
Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.
SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.
Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDVdâhil) yatırılması gerekmektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
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