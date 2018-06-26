LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB yepki çekti!

Yeni liseye geçiş sistemi kapsamında sınav ile öğrenci alacak olan Türkiye'nin en iyi okullarına girmek isteyen 1 milyon öğrenci heyecanla LGS sonuçlarını bekliyor. Bugün LGS sonuçları ilan edilecek ve MEB'in LGS sorgulama ekranı ile öğrenciler sınavdan kaç puan aldıklarını öğrenecekler. Sınavlı veya sınavsız lise tercihlerini de bu puana göre yapacaklar. Peki sabah saatlerinden bu yana MEB'den bir açıklama bekleyen öğrenciler ne zaman puan sorgulama yapabilecekler? LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek?

LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kurumun diğer sınavlardaki uygulamaları göz önüne alındığında sonuçların 14.00'a ilan edilmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA MEB'E -TEPKİ

Sonuçların açıklanmadığı her dakika öğrenciler ve veliler sosyal medyadan MEB'e çağrıda bulunuyorlar ve sonuçların saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istediklerini dile getiriyorlar. Kimileri de bu bekleme sürecinin stresini komik paylaşımlarla atıyor. İşte LGS sonuçları ile ilgili ilgi çeken paylaşımlar...