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LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak? (MEB, E-okul)

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.06.2018 22:27 | Son Güncelleme

Bu öğretim yılında yenilenen ortaöğretime geçiş sisteminin ilk merkezi sınavı LGS'nin sonuçları 26 Haziran Salı günü açıklanıyor. Öğrenciler Salı günü sabah saatlerinden itibaren LGS sonuçları için MEB ve E-okul internet sitelerini kontrol edecekler. Peki LGS saat kaç açıklanacak? Öğrenciler MEB'den gelecek açıklamayı bekliyorlar.

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak? (MEB, E-okul)

Ortaöğretimden liseye geçecek öğrencilerin gözü kulağı LGS sonuçları ile ilgili MEB'den gelecek açılamada. 26 Haziran Salı sabahından itibaren hem veliler hem de öğrenciler bilgisayarından cep telefonlarından LGS sonuçları açıklanmış mı diye kontrol edecekler. Peki ama LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı ne zaman açılacak ve nereden yayımlanacak?

LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kurumun diğer sınavlardaki uygulamaları göz önüne alındığında sonuçları 10.00 civarı ilan edilmesi bekleniyor.

SINAVA VEYA SONUCA İTİRAZLAR NASIL YAPILABİLİR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDVdâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

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