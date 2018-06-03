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LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) dünkü oturumunda soruların sızdırılmış olabileceği iddia edildi. Oyuncu Hakan Yılmaz , kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘Sınav kitapçığı sızdı mı? sorusunu akıllara getirdi.

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

TEOG'un yerine düzenlenmeye başlanan LGS 'nin ilk sınavı dün gerçekleştirildi. 1 milyona yakın öğrencinin katılım gösterdiği sınav iki oturum şeklinde yapıldı. 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği sınavda toplam 90 soru soruldu ve sınav 12.30'da sona erdi.

LGS SORULARI SIZDIRILDI MI?

Oyuncu Hakan Yılmaz , kişisel Twitter hesabından soruların sızdırılmış olabileceğini iddia etti. Yılmaz’ın paylaştığı görüntüde, sınavın 30. dakikasında velilerden birinin telefonuna sınav sorularının geldiği görünüyor. Bu olayla birlikte akıllara geçmişte olduğu gibi ‘Sınav kitapçığı sızdı mı? sorusunu getirdi.

İşte Hakan Yılmaz’ın o paylaşımı...

hakan yilmaz


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