LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB ve E-okul bekleniyor!

Liseye geçmeye hazırlanan öğrenciler önce sınav sonra yerleştirme sonuçları derken nakil başvuru aşamasına geldiler. 13 Ağustos Pazartesi günü 2018 LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil başvuru sonuçları açıklanacak. Ancak doğal olarak sonuçları heyecanla bekleyen veliler ve öğrenciler nakil başvuru sonuçları saat kaçta ilan edilecek merak ediyorlar. MEB Pazartesi sabahı yapacağı duyuru ve güncelleme ile öğrencilerin nakil tercihlerinden nasıl bir sonuç çıktığını paylaşacak ve yeni oluşan boş kontenjanları yayımlayacak. Böylece ilk nakil sonucundan memnun olmayan öğrenciler 2. nakil başvurusu için bu yeni boş kontenjanları dikkate alacaklar.
İlk nakil başvuru sonuçlarının açıklanması için MEB belli bir saat belirtmemektedir. Ancak TEOG döneminde nakil süreçlerine bakıldığında sonuçların sabah 09-10 arasında ilan edilmesi bekleniyor. Böylece tekrar nakil başvurusu yapacak olan öğrenciler Cuma'ya kadar olan başvurusu sürecine vakit kaybetmeden girebilecekler. Sonuçlar MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek ve yeni başvurular e-okul yine üzerinden gerçekleştirilecek. İşte nakil başvuru takviminin detayları...
Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakiller, 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül dönemlerinde yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr/" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. İşte LGS nakil tercih başvuru sonuç takvimi...
2018 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
|TARİH
|İŞLEM
|06-10 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|13 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
|13-17 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|19 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
|27-31 Ağustos 2018
|Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|03 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı
|03-06 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|08 Eylül 2018
|Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı
|17 Eylül 2018
|2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.
İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.
HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT ALANINA TABİ OLACAK
İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.
MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız
BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
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