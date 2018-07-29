LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak? Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?

Gözler Milli Eğitim Bakanlığında. MEB ikamete göre okul tercihi yapanlar ile LGS'ye girenlerin yerleştirme sonuçlarını açıklayacak. Geçtiğimiz günlerde gerek puanına gerekse de oturduğu yere göre tercih yapan öğrenciler hangi okula yerleştirildiklerini öğrenmek istiyorlar. Tabii bu yüzden hem öğrenciler hem de veliler LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak diye merak ediyorlar. Herkesin beklentisi 30 Temmuz sabahından itibaren MEB'in fazla bekletmemesi ve sonuçların bir an evvel ilan edilmesi?
MEB, gerek sınav sonuçları gerekse de yerleştirme sonuçları kaçta ilan edilecek sınav programında belirtmiyor. Ancak sonuçların açıklanacağı tarihte Twitter, Facebook gibi sosyal medyada velilerin ve öğrencilerin yoğun talepleri karşında gün içinde kaçta ilan edileceğini açıkladıkları olabiliyor. 30 Temmuz günü sonuçların öğleden önce 10.00'da, öğleden sonraya kalması durumunda da 16.00'da ilan edilmesi bekleniyor. MEB'den yerleştirme sonuçları ile ilgili gelebilecek son dakika açıklamalarına göre haberimiz sonuç açıklanma saati ile güncellenecektir.
Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını MEB'in resmi sitesindeki duyuru ile ve E-okul giriş ile öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandığında haberimize yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası için direkt bağlantı eklenecektir.
TEOG'da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. Nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:
Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos
Nakil sonuçları: 13 Ağustos
Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos
Nakil sonuçları: 19 Ağustos
Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos
Nakil sonuçları: 3 Eylül
Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde ### LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME DETAYLARI
6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.
NAKİL BAŞVURULARI NEYE GÖRE YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.
BAŞVURULARDA EŞİTLİK OLURSA NE OLACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
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