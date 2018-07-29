LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak? Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?

Gözler Milli Eğitim Bakanlığında. MEB ikamete göre okul tercihi yapanlar ile LGS'ye girenlerin yerleştirme sonuçlarını açıklayacak. Geçtiğimiz günlerde gerek puanına gerekse de oturduğu yere göre tercih yapan öğrenciler hangi okula yerleştirildiklerini öğrenmek istiyorlar. Tabii bu yüzden hem öğrenciler hem de veliler LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak diye merak ediyorlar. Herkesin beklentisi 30 Temmuz sabahından itibaren MEB'in fazla bekletmemesi ve sonuçların bir an evvel ilan edilmesi? MEB, YERLEŞTİRME SONUÇLARI KAÇTA İLAN EDİLECEK AÇIKLADI MI? MEB, gerek sınav sonuçları gerekse de yerleştirme sonuçları kaçta ilan edilecek sınav programında belirtmiyor. Ancak sonuçların açıklanacağı tarihte Twitter, Facebook gibi sosyal medyada velilerin ve öğrencilerin yoğun talepleri karşında gün içinde kaçta ilan edileceğini açıkladıkları olabiliyor. 30 Temmuz günü sonuçların öğleden önce 10.00'da, öğleden sonraya kalması durumunda da 16.00'da ilan edilmesi bekleniyor. MEB'den yerleştirme sonuçları ile ilgili gelebilecek son dakika açıklamalarına göre haberimiz sonuç açıklanma saati ile güncellenecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI MEB VE E-OKUL'DA Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını MEB'in resmi sitesindeki duyuru ile ve E-okul giriş ile öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandığında haberimize yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası için direkt bağlantı eklenecektir. BOŞ KONTENJANLARIN İLANI VE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK? TEOG'da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. Nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde: Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos Nakil sonuçları: 13 Ağustos Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos Nakil sonuçları: 19 Ağustos Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos Nakil sonuçları: 3 Eylül Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül Nakil sonuçları: 8 Ağustos Eylül ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK? Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde ### LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME DETAYLARI 6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.