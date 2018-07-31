Lise taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu: Yerel yerleştirme ve LGS nakil başvuru tercih listeleri açıklandı!

Milli eğitim Bakanlığından beklenen açıklama geldi. Gerek LGS ile gerekse de yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için nakil başvuru tercih listeleri yayımlandı. Tercih listelerinde okullarda kalan boş kontenjanlar ile taban puanları bilgileri yer alıyor. Öğrenciler MEB'in listelerinden bulundukları il ve ilçedeki okullardaki boş kontenjanlara taban puanlarını dikkate alarak başvuracaklar. Peki nakil başvuru dönemi ne zaman başlayacak?
2018 LGS 1. nakil başvuru tercih listeleri için tıklayınız
2018 Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okulların tercih listeleri için tıklayınız
Yukarıdaki sayfalarda ekranda istenilen bilgiler ile il ve ilçenizi, okul türünü ayarlayıp okulların boş kontenjan ve taban puanı bilgilerini görebilirsiniz.
NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
MEB, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı liselere yerleştirme sonuçlarına göre, 8. sınıftan mezun olan 1.2 milyon öğrenciden 200 bini herhangi bir tercih yapmayarak sistem dışında kaldı. İmam hatiplerde ise kontenjanların yarısı boş kaldı. MEB istatistiklerine göre, nitelikli okullara 127 bin 283 öğrenci yerleşti ve bu okullarda sadece 197 kontenjan boş kaldı. Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinde nakil dönemi için hiç boş kontenjan kalmazken Anadolu imam hatip liselerinde 65, Anadolu teknik liselerinde ise 132 kontenjan boş kaldı.
İmam hatip liseleri ise yerel yerleştirmede tercih edilmedi. Bakanlık verilerine göre, yerel yerleştirmede, 434 bin Anadolu Lisesi kontenjanından 413 bini dolarken, nakil dönemi için sadece 21 bin 70 kişilik yer kaldı. 224 bin kişilik imam hatip kontenjanında ise 107 bin kişilik kontenjan bu okulların eve yakın olsa da tercih edilmediğini gösterdi. 481 bin 482 kişilik meslek lisesi kontenjanının da 214 bini boş kaldı. 3 bin 509 aday, pansiyonlu okul tercihinde bulunurken bu öğrencilerin de yalnızca 477’si pansiyonlu okullara yerleştirildi.
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