Lise taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu: Yerel yerleştirme ve LGS nakil başvuru tercih listeleri açıklandı!

Milli eğitim Bakanlığından beklenen açıklama geldi. Gerek LGS ile gerekse de yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için nakil başvuru tercih listeleri yayımlandı. Tercih listelerinde okullarda kalan boş kontenjanlar ile taban puanları bilgileri yer alıyor. Öğrenciler MEB'in listelerinden bulundukları il ve ilçedeki okullardaki boş kontenjanlara taban puanlarını dikkate alarak başvuracaklar. Peki nakil başvuru dönemi ne zaman başlayacak? 1. NAKİL BAŞVURU TERCİH LİSTELERİ 2018 LGS 1. nakil başvuru tercih listeleri için tıklayınız 2018 Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okulların tercih listeleri için tıklayınız Yukarıdaki sayfalarda ekranda istenilen bilgiler ile il ve ilçenizi, okul türünü ayarlayıp okulların boş kontenjan ve taban puanı bilgilerini görebilirsiniz. NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK? Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek. ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK? Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.