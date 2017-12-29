Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu

MEB, LGS (Liseye Geçiş Sınavı) örnek soruları 28 Aralık saat 15:00'te resmi web sayfasından yayımlandığını açıkladı. Bu sene LGS örnek soruları üzerinden sınava girecek olan öğrenciler için dikkat çekici sorular bulunuyor. Lise sınavlarında ortaöğretim öğrencileri bu tarz sorulara göre sınava girecek. Önceki aylarda Milli Eğitim Bakanı, sınavın nasıl yapılacağını açıklamıştı.

LGS örnek soruları 28 Aralık Perşembe günü saat 15:00'te bakanlığın sayfasında yayımlandı. Liseye giriş sınavında, sınav süresi toplam 135 dakika olacak. 75 dakikası sözel bölümü, 60 dakikası sayısal bölüm. Sözel bölümde; Türkçe 20 dakika, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancıl Dilden 10’a soru sorulacak. Toplam 50 soru sorulacak.

Sayısal bölümde; Matematikten 20, Fen Bilimlerinden 20 soru olmak üzere toplam 40 soru sorulacak. Bakanlığın yayımladığı Liseye giriş sınavı örnek soruları aşağıda yer almaktadır. MEB'in açıklamasıyla yeni sınav sisteminde bu tarz sorular bu sene sorulacaktır.