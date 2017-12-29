Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu

MEB, LGS (Liseye Geçiş Sınavı) örnek soruları 28 Aralık saat 15:00'te resmi web sayfasından yayımlandığını açıkladı. Bu sene LGS örnek soruları üzerinden sınava girecek olan öğrenciler için dikkat çekici sorular bulunuyor. Lise sınavlarında ortaöğretim öğrencileri bu tarz sorulara göre sınava girecek. Önceki aylarda Milli Eğitim Bakanı, sınavın nasıl yapılacağını açıklamıştı.
LGS örnek soruları 28 Aralık Perşembe günü saat 15:00'te bakanlığın sayfasında yayımlandı. Liseye giriş sınavında, sınav süresi toplam 135 dakika olacak. 75 dakikası sözel bölümü, 60 dakikası sayısal bölüm. Sözel bölümde; Türkçe 20 dakika, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancıl Dilden 10’a soru sorulacak. Toplam 50 soru sorulacak.
Sayısal bölümde; Matematikten 20, Fen Bilimlerinden 20 soru olmak üzere toplam 40 soru sorulacak. Bakanlığın yayımladığı Liseye giriş sınavı örnek soruları aşağıda yer almaktadır. MEB'in açıklamasıyla yeni sınav sisteminde bu tarz sorular bu sene sorulacaktır.
YENİ SINAV SİSTEMİ
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelen sistem üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz’ın açıklamaları aşağıda yer almaktadır.
İMAM HATİPLERİN DURUMU NASIL OLACAK?
Bakan Yılmaz, sınavsız mahalli kayıtlar Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerini kapsayacak, açıklamasında bulundu.
SİSTEMDE MAHALLE VURGUSU
Yeni sistemde, liselerin tamamına yakını mahallinden öğrenci alacak şekilde il ve ilçe müdürlükleri tarafından öğrenci, adres ve ortaokul bazlı olarak gruplandırılarak "Eğitim ve Kayıt Bölgeleri" oluşturuldu.
TOPLAM KAÇ ÖĞRENCİ SINAVSIZ LİSEYE GİREBİLECEK?
Öğrencilerin bulunduğu her bölgede, her okul türünden en az 9 okul yer alacak. Öğrenciler, zorunlu 5 tercih yapacak. Ortaokul 8. sınıflarda öğrenim gören 1 milyon 192 bin öğrenciden 1 milyon 80 bini sınavsız, 110 bin öğrenci de sınav ile yerleştirilecek.
EĞİTİM BÖLGELERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Haziran ayından önce eğitim bölgeleri, e-okul üzerinden veli ve öğrencilerin bilgilerine sunulacak. Tercihlerin alınmasının ardından temmuz ayı sonunda kayıt bilgileri ilan edilecek.
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