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Liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.06.2018 23:16 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ardından, tercih ve yerleştirme kılavuzunu da açıkladı.

MEB, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ardından, tercih ve yerleştirme kılavuzunu da açıkladı. Buna göre tercihler için kontenjan tabloları 2 Temmuz'da yayınlanacak. 2-13 Temmuz arasındaysa tercihler alınacak. 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 27 Haziran-13 Temmuz'da ise özel okullar ile yetenek sınavları ile öğrenci alan okullar kayıtlarını tamamlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzuna “odsgm.meb.gov.tr” adresinden ulaşılabileceği duyuruldu.

lisetercih


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