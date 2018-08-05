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Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı! (MEB başvuru kılavuzu)

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.08.2018 12:38 | Son Güncelleme

Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre ilk nakil tercihleri 06-10 Ağustos tarih aralığında yapılacak. Bu tarihlerde herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyenler ise 13 Ağustos tarihinde ikinci nakil için yeniden başvuruda bulunabilecek.

Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı! (MEB başvuru kılavuzu)

Liselere nakil tercih işlemleri E-Okul üzerinden yapılabilecek. Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

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Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması ise zorunlu olacak.

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