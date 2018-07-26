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Mahalli yerleştirme ve LGS yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta! Nakil başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığının sonuçları açıklamasına çok az bir süre kaldı. MEB'in sonuçları ilanı ile ile Türkiye'nin en çok ilgi gören okulllarında okumak isteyen öğrenciler hangi okula yerleştirildiklerini, kazanıp kazanmadıklarını öğrenecekler. Yerleştirme sonuçlarını takiben de nakil süreci başlayacak. İşte LGS yerleştirme sonuçlarının öğrenilmesi ile nakil bavşurusu ve nakil sonuçlarının açıklanması ile ilgili detaylar...

Mahalli yerleştirme ve LGS yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta! Nakil başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

Türkiye'de liseye geçmeye hazırlanan 1 milyonu aşkın öğrenci LGS yerleştirme sonuçları için gün sayıyor. Mahalli yerleştirme yerine üst düzey okullarda okuma şansını yakalamak isteyen öğrenciler LGS'ye girdiler. LGS sınavının puan sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin MEB'e iletilmesinden bu yana LGS yerleştirme sonuçları bekleniyor. LGS yerleştirme sonuçları ile birlikte sınava girmeyip Mahalli okul tercihi yapanlar da yerleştirme sonuçlarını bekliyorlar. Öğrenciler önümüzdeki günlerde hangi okula yerleştirildiklerini öğrenecekler ve buan göre isterslerse nakil başvurusu yapacaklar. Peki yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek ve nakil süreci nasıl işleyecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB'in ortaöğretime geçiş takvimine göre yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da ilan edilecek. Bunun ardından nakil süreci başlayacak. Yerleştirmelerle birlikte boş kontenjanlar ilan edilecek venakil başvuruları alınmaya başlanacak.

NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?

TEOG'da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:

  1. Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos

  2. Nakil sonuçları: 13 Ağustos

  3. Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos

  4. Nakil sonuçları: 19 Ağustos

  5. Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos

  6. Nakil sonuçları: 3 Eylül

  7. Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül

  8. Nakil sonuçları: 8 Ağustos Eylül

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE LGS TERCİH EKRANI

MEB'in paylaştığı tercih kılavuzuna göre öğrencilerden tercihlerin alınmasına 2 Temmuz'da başlanacak ve 13 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzda okulların kontenjanlar dahil çeşitli bilgileri olacak. Bunu 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların ilan edilmesi takip edecek. LGS kontenjanları ve il sıralamasını görmek için e-okul girişi yapmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi için LGS tercih kılavuzuna bakabilirsiniz.

e-okul öğrenci girişi için tıklayınız

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME DETAYLARI

Kılavuza göre, tercih işlemi, e-okuldan yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Özel liselere kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 27 Haziran-13 Temmuz 2018 arasında tamamlanacak. 2 Temmuz'da tercihlere esas kontenjan tabloları ilan edilecek.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.

Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

OKUL TERCİHİ ZORUNLU

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrencilerin ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercihleri alınacak.

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla beş okul tercihi yapabilecek.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas dördüncü nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla beş, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla beş okul olmak üzere toplam 15 okul tercihinde bulunabilecek.

NAKİL BAŞVURULARI NEYE GÖRE YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.

BAŞVURULARDA EŞİTLİK OLURSA NE OLACAK?

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

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