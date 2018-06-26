MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!

LGS yani Liseye Geçiş Sınav sonuçları için yaklaşık bir milyon öğrencinin meraklı bekleyişi, bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen haberle sona erdi. Daha önce uygulanan TEOG'un ardından bu sene ilk kez uygulanan LGS puanlarına göre öğrenciler eğitimlerine devam etmek istedikleri liseler için tercihlerini yapacaklar. ÖZEL LİSELERİN KAYIT TAKVİMİ AÇIKLANDI Türkiye Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, özel liselerin taban puanlarının yarın ilan edileceği ve beraberinde ön kayıtların başlayacağı belirtildi. 1'İNCİ ÖN KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN? Liselerin 1. ön kayıt döneminin 1 Temmuz'da saat 17.00'de sona ereceği aktarılan açıklamada, ön kayıtların sona ermesinin ardından kesin listelerin aynı gün saat 20.00'den itibaren okulların internet sitesinde görülebileceği kaydedildi. Okulların 1. asil kesin kayıtlarının 2 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00-17.00'de yapılacağı ifade edilen açıklamada, 1. yedek liste kesin kayıtlarının 3 Temmuz Salı günü 09.00-17.00'de gerçekleştirileceği bildirildi. 2'İNCİ ÖN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK? Açıklamada, özel liselerin 2. ön kayıtlarının 4 Temmuz Çarşamba günü 09.00-17.00'de yapılacağı, 2. kesin kayıtların ise 5 Temmuz Perşembe günü 09.00-15.00 alınacağı belirtilerek, aynı gün saat 15.00 itibarıyla yedek liste kesin kayıtlarının okullarda olacağı, puanı tutanlardan, açık kontenjan tamamlanana kadar serbest kayıtların ise 6, 9,10 ve 11 Temmuz'da alınacağı kaydedildi.

YEDEK LİSTE KAYITLARI Yedek liste kesin kayıtlarında kapılar kapandıktan sonra okulda işleme devam edenlerin kayıt işlemlerinin tamamlanana kadar saat gözetmeksizin süreceği ifade edilen açıklamada, "Okullar serbest kayıt döneminde ön kayıt ve kesin kayıt saatlerini internet sitelerinde belirtir. Kayıt çekme durumundan kaynaklanan boş kontenjanlar okulların internet sitesinden anlık ilan edilir." bilgisine yer verildi. LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA - 2018 LGS 2 Haziran'da uygulandı. LGS'nin birinci bölümü sözel, ikinci bölümü ise sayısal alandan yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını açıklayarak öğrencilerin meraklı bekleyişini sona erdirdi. Sonuç sayfasından merkezi sınav puanları ve Türkiye/İl geneli yüzdelik dilimleri de öğrenebilecek. LGS'ye başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girdi. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti verildi. LGS sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://sonuc.meb.gov.tr/ adresi üzerinden saat 16.00'da erişime açıldı. LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? MEB'den yapılan açıklamada, tercih işlemleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sınava giren öğrencilerin yerleştirme işlemleri için merkezi sınav puanı hesaplanmış ve yayımlanmıştır. Öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler tercih ve yerleştirme kılavuzunda yayımlanacaktır. Tercihlerin alınmasında hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacaktır. Öğrencilerimizin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerilmektedir. Sınav sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacaktır." YGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK? 2018 ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

SON YAPILAN LGS SINAVINDA 3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRDÜ MÜ? Önceki sistemde yanlışlar doğruları götürmediği için öğrenciler cevabından emin olmadıkları sorularda, şıklar üzerinden eleme yaparak en yakın seçeneği işaretliyordu ve boş soru bırakmıyordu. Yeni sistemde ise yapılan her 3 yanlış 1 doğruyu götürdü. LGS SINAV SONUCUNA İTİRAZ EDİLEBİLİYOR MU? a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek. b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Tür kiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube den, a yrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.