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MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.

MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti
karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe geçişleri kapsamında 5 bin atama gerçekleştirileceği belirtildi.

Başvuru için Devlet Memurları Kanunu'ndaki gerekli şartların sağlanmasının yanı sıra Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapma gerekliliğinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, başvuru şartları şöyle sıralandı:

"Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak."

Başvuru için 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda atanacağı alan için puan türleri itibarıyla 50 ve üzerinde puan almanın da gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesi ile atama takvimi ve diğer hususlara ilişkin duyuru daha sonra 'http://meb.gov.tr - http://ikgm.meb.gov.tr' adreslerinde yayınlanacaktır. Diğer taraftan, bu kapsamda 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna yapılan atamalar sonucunda boş pozisyon kalması halinde, boş kalan pozisyonlara, öğretmenlik için yapılan 2018 yılı Kamu PersonelSeçme Sınavı sonuçları esas alınarak aynı usulle atama yapılacaktır."

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ALLAH BELANIZI VERSİN! EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ KALİTESİZLİĞİ SAÇMA SALAK ÖĞRETMEN DİPLOMALILARI ATAYARAK OY İÇİN SİYASİ RANT İÇİN ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ. HEM SİZİN HEM ONLARIN ALDIKLARI HER RAKAM HER ATAMA HARAM ZIKKIM OLSUN. Bizlere özel sektör kapılarını gösterenler bu öğretmen bozuntularına ses cıkaramıyorsa yazıklar olsun
Ücretli öğretmenler KPSS sınavına girmeden atanıyorlar ne devlete ne de atananlara hakkım helal olmasın
aman ne büyük bir haber 5 bin bütün açığı kapatır değil mi 35bin öğretmen var açıkta....
rüşvete dewam...
eğitimde kalite nerede..
ben niye denizliden kalkıp izmire sınava girmeye gittim arkadaş nerde adaletiniz? bu atama tamamen adam kayırmadır hukuksuzdur.10 sene oldu mezun olalı şimdi 500 saat ücretli öğretmenlik yap 50 puanı geç öğretmen ol .yazıklar olsun hakkımı helal etmiyorum zehir zıkkım olsun.
16 YILDIR NEREDEYDİNİZ DEMEZ Mİ BU ÖĞRETMENLER SİZİ..? NEDEN KADRO AÇIP KADROLU ALINMIYOR? 24 HAZİRANDA ÖĞRETMENLER SİZİ ATAYACAK YERİ BİLİYOR.
yumurta dayandı tabi
Ver ayarı seçime 5 kala saçın paraları saçın evde kömürde bitti haberiniz olsun
Bu çalışmalar neden seçim önceleri oluyor .bu kadar yerlerde sürünen iktidar ve siyaset olamaz
imamları da sözleşmeli alsınlar...
size oy moy yok. ona göre. yıllardır çalıştık almadınız. kpss yi bıraktım şimdi 5binden bahsediyorsunuz. o hakkı kaybettiniz. seçim öncesi hazırlığı bunlar.
Dikkatli okuyun! Kadro değil, sözleşmeli!!!!!!!!!!!! Yol verin gitsinler.
1 kerede işçiye müjde verin allah adina
neye inanıyorlar bunlar allaha olamaz ama kendi yarattıkları olmayan allaha allah deyip insan hakkini yiyorlar allahsizlar
Yazıklar Olsun.En son atama neredeyse 1.5 yıl önce oldu.Hergun hergün müjde diye herkesi kandırdınız.
bence kadro kalkmalı
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