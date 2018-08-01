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MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.08.2018 22:17 | Son Güncelleme

Liselere geçiş sisteminde binlerce öğrenci hiçbir yere yerleşmedi. Konuyla ilgili MEB'den rahatlatan bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesi isteyen öğrenci, mutlaka Anadolu lisesine yerleşecek. Kontenjanlar artırılacak. Gerekirse ikili eğitime geçilecek” denildi.

MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde

Liselere geçiş sisteminde binlerce öğrencinin hiçbir yere yerleşmemesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'dan beklenen açıklama geldi.Bakanlık açıklamasında, “Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesine gitmek isteyen öğrenci gidecek, kontenjanlar artırılacak” dedi.

Bakanlık yetkilisi, önümüzdeki dönemde öğrencilerin dört tercih hakkı daha olduğuna işaret ederek, “Bu tercihler çok dikkatli ve doğru yapılmalı. Özellikle rehberlik öğretmenlerinden destek alınması gerekiyor. Bu dört tercih döneminde de öğrenci istediği bir lise türüne yerleşemezse, Anadolu lisesini isteyen öğrenci yerleşemezse, Anadolu lisesi kontenjanları artırılacak. Gerekirse ikili eğitim yapılacak. Mutlaka istediği okula öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz” dedi.

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MESLEK VE İMAM HATİPLER BOŞ

Diğer yandan, bu yıl değiştirilen liselere geçiş sisteminde öğrencilere aynı okul türünden üç tane olmak üzere beş tercih hakkı verilmiş, bununla birlikte binlerce öğrenci açıkta kalmıştı. Önceki gün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, öğrencilerin Anadolu lisesi istediği ortaya bir kez daha çıkmıştı. Yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu lisesi doluluk oranı yüzde 95.1 olurken, bu oran meslek lisesinde yüzde 55.5, imam hatiplerde ise yüzde 52.3 olmuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bakınız ben 92 li yim ben 20 mat 20 turkce 20 sos ve coğ yaptım ama yinede 2 yıllık sayısal bir bölüme gidemezdim geçen amcamın çoçuğu hiç çalışmadan 315 yaptım sağlık 2 yıllık okuycam dedi o bölüm beni geç o eski yılları daha gecen sene 40 50 net le gidiyordun.şimdi ise din kültürü yads tarih yapıp gidiyorsun eğitim berbat laştı sonra yeni nesil çıkıp parlak zekalıyım deyip ağabeylerine ablalarına hava atıyor yazık siz o yıllarda bırak o bölümleri klimatoloji okuyamazdınız...
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